我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

幾代人的記憶 「劉三姐」黃婉秋昏迷 最後微信「永別」

中國新聞組／北京22日電
著名戲劇家魏明倫21日稱，「劉三姐」黃婉秋(圖)病危彌留。(取材自紅星新聞)
著名戲劇家魏明倫21日稱，「劉三姐」黃婉秋(圖)病危彌留。(取材自紅星新聞)

中國第一部音樂故事電影「劉三姐」裡唱山歌的風潮，是幾代人的記憶。「劉三姐」的扮演者黃婉秋傳出病危彌留，戲劇家魏明倫21日在其朋友圈轉發了黃婉秋「最後一次的微信」，她寫道「永別了，我將到天外傳歌去了」，而她的先生何有才也證實黃婉秋在醫院搶救的消息。

來源：youtube

紅星新聞報導，1943年出生的黃婉秋，是中國著名表演藝術家、國家一級尖子演員。她13歲開始踏入表演藝術生涯，從事桂劇舞台藝術。1961年，黃婉秋受邀參演電影「劉三姐」。

根據民間傳說改編的「劉三姐」，講述了劉三姐用山歌反抗財主莫懷仁的故事。一經上映便火遍大江南北，成為中國第一部風光音樂故事片。

影片的同名主題曲「劉三姐」，更是掀起了一股唱山歌的熱潮。歌詞中的那一句「唱山歌，這邊唱來那邊和，山歌好比春江水，不怕灘險彎又多彎又多…」，至今依舊可以在大街小巷上聽到有人哼唱。

在這部影片和這首歌曲走紅的同時，黃婉秋也憑藉「劉三姐」一角家喻戶曉。黃婉秋自己也曾說：「是劉三姐成就了我，她讓我成為大家喜愛的演員。我的藝術生涯都和劉三姐緊緊相連。」

在黃婉秋微信告別信傳出後，網上不少網友都在為她祈福，有不少網友講述童年時跟著奶奶或外婆看「劉三姐」的回憶。

封面新聞報導，黃婉秋的先生表演藝術家何有才目前正在桂林一家醫院的重症監護室。他透露，黃婉秋患的是一場重病，十多天前住的是普通病房，三天前因病情加重，轉到重症監護室，目前是昏迷狀態，醫生正在搶救。

「我們夫妻恩愛51年，她現在患病了，我可能這次保護不了她了，希望她度過這一關。」何有才說，81歲的黃婉秋過去身體一直很好，這次突然病重，與愛子不幸英年早逝有很大關係。一年多來，她思子心切，心情一直不好。

「劉三姐」黃婉秋。(取材自重慶晚報)
「劉三姐」黃婉秋。(取材自重慶晚報)

微信 電影

上一則

中共20屆二中全會26日召開 習近平主持

下一則

不捨牠 旅美大熊貓丫丫瘦骨嶙峋 網友：快接回中國

延伸閱讀

美女1對1伴遊？頭像超逼真…中國爆疑似AI繪圖詐騙

美女1對1伴遊？頭像超逼真…中國爆疑似AI繪圖詐騙
安博電視盒第十代 無月費/無升級費

安博電視盒第十代 無月費/無升級費
德州人語／電信詐騙 須防華裔長者上當

德州人語／電信詐騙 須防華裔長者上當
微信入局做外賣 廣深地區內測「門店快送」程式

微信入局做外賣 廣深地區內測「門店快送」程式

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆