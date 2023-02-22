幾代人的記憶 「劉三姐」黃婉秋昏迷 最後微信「永別」

著名戲劇家魏明倫21日稱，「劉三姐」黃婉秋(圖)病危彌留。(取材自紅星新聞)

中國第一部音樂故事電影 「劉三姐」裡唱山歌的風潮，是幾代人的記憶。「劉三姐」的扮演者黃婉秋傳出病危彌留，戲劇家魏明倫21日在其朋友圈轉發了黃婉秋「最後一次的微信 」，她寫道「永別了，我將到天外傳歌去了」，而她的先生何有才也證實黃婉秋在醫院搶救的消息。

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紅星新聞報導，1943年出生的黃婉秋，是中國著名表演藝術家、國家一級尖子演員。她13歲開始踏入表演藝術生涯，從事桂劇舞台藝術。1961年，黃婉秋受邀參演電影「劉三姐」。

根據民間傳說改編的「劉三姐」，講述了劉三姐用山歌反抗財主莫懷仁的故事。一經上映便火遍大江南北，成為中國第一部風光音樂故事片。

影片的同名主題曲「劉三姐」，更是掀起了一股唱山歌的熱潮。歌詞中的那一句「唱山歌，這邊唱來那邊和，山歌好比春江水，不怕灘險彎又多彎又多…」，至今依舊可以在大街小巷上聽到有人哼唱。

在這部影片和這首歌曲走紅的同時，黃婉秋也憑藉「劉三姐」一角家喻戶曉。黃婉秋自己也曾說：「是劉三姐成就了我，她讓我成為大家喜愛的演員。我的藝術生涯都和劉三姐緊緊相連。」

在黃婉秋微信告別信傳出後，網上不少網友都在為她祈福，有不少網友講述童年時跟著奶奶或外婆看「劉三姐」的回憶。

封面新聞報導，黃婉秋的先生表演藝術家何有才目前正在桂林一家醫院的重症監護室。他透露，黃婉秋患的是一場重病，十多天前住的是普通病房，三天前因病情加重，轉到重症監護室，目前是昏迷狀態，醫生正在搶救。