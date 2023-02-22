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好愛大熊貓 大批日本香香粉哭著送機 待遇不輸頂流愛豆

中國新聞組／北京22日電
2月19日，在日本東京上野動物園，一名小朋友穿戴著大熊貓服飾遊覽。（新華社）
2月19日，在日本東京上野動物園，一名小朋友穿戴著大熊貓服飾遊覽。（新華社）

日本出生的大熊貓「香香」是東京上野動物園的國民明星，從預告將返回中國後，動物園裡總是擠滿向牠告別的民眾，有人寫下感謝紙條，有人說要去中國看牠。21日當天，大批粉絲在機場哭著為香香送行，日媒全程報導，「美人香」的待遇一點也不輸頂流愛豆。

來源：youtube

日本人有多捨不得香香？用日本民眾的「掌上明珠」來形容香香完全不為過。

新華社報導，大熊貓香香是2017年6月12日在上野動物園出生，是該園時隔29年自然繁育出生並長大的熊貓寶寶。牠的出生一度轟動日本，香香的命名、公開亮相、每個生日以及離開媽媽的日子等都會登上新聞，牠是日本家喻戶曉的明星。

本月19日是香香在上野動物園的最後參觀日，參觀機會由抽籤決定。大批「香香粉」從全國各地蜂擁而至，上野動物園顯得格外擁擠，香香海報等周邊產品早已被一搶而空。

想到再也看不到大熊貓香香了，80多歲老奶奶眼淚都要流出來了；埼玉縣趕來的「香香粉」也泣不成聲的說，「謝謝你出生在上野，讓我們看到很多可愛的畫面，給喜愛大熊貓的我們以及所有日本人帶來笑容和治癒」。

日本甚至還有熊貓的專門雜誌，為香香做了一期特輯。編輯表示，「香香是天生具有愛豆氣質的大熊貓」。還有日媒聯繫人在中國的紀錄片導演竹內亮，希望他能拍攝香香到中國之後的生活的紀錄片。

報導指出，包括香香在內，共有13隻大熊貓旅居日本。

香香的父母「比力」與「仙女」均從中國借出，牠們產下的幼崽所有權屬於中國。香香原定於2020年12月底歸還中國，但受疫情影響，歸還日期被推遲。目前五歲零八個月的香香已到繁殖年齡。

「我是一直看著牠長大的，現在確實有些失落。」上野動物園園長福田豐表示，考慮到香香的未來以及大熊貓的未來，如果牠在中國找到好伴侶、留下子孫後代，將是很了不起的事情。

一位「香香粉」追著記者說，「一定要用文字告訴更多人，香香不喜歡吃胡蘿蔔，請不要勉強牠吃啊，牠最愛的是蘋果。」

2月19日，在日本東京上野動物園，遊客排隊等待與大熊貓「香香」告別。（新華社）
2月19日，在日本東京上野動物園，遊客排隊等待與大熊貓「香香」告別。（新華社）

日本 動物園 導演

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