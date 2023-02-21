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毫無預警…愛爾蘭、葡萄牙撤「黃金簽證」 擋中國人炒房

中國新聞組／北京21日電
葡萄牙取消黃金簽證，旨在「打擊房地產價格投機」。（美聯社）
葡萄牙取消黃金簽證，旨在「打擊房地產價格投機」。（美聯社）

愛爾蘭司法部長西蒙·哈里斯（Simon Harris）2月15日突然對外宣布，即刻關閉投資移民計劃（IIP），不再接受進一步的申請，該簽證逾九成申請者來自中國。葡萄牙隨後也宣布加入愛爾蘭的行列，成為第二個取消外國人投資居留許可的歐盟國家。

黃金簽證為富人提供居住許可和進入歐盟申根區的機會，以換取投資。葡萄牙和愛爾蘭的計劃是在10年前推出的，目的是幫助本國從金融危機中恢復經濟。2019年初，歐盟就針對成員國的「黃金簽證」作出報告，批評這是出售簽證或護照之舉。因此不少國家都有意收緊「黃金簽證」。

華人生活網報導，愛爾蘭的IIP比美國的標準要高，申請人必須是個人財富至少為200萬歐元的非歐洲經濟區高淨值個人，至少投資100萬歐元，為期至少三年，或捐贈50萬歐元（或聯合捐贈40萬歐元）。也正因如此，雖然多年來符合要求並被批准的人不多，但截至2021年底，該項目就已經籌資超過10億歐元。

愛爾蘭司法部去年批准了306份申請，其中282份來自中國。據資料顯示，自2012年該項目開啟以來，截止2022年11月，共有1613份申請獲得批准，其中1511份來自中國，比例高達94%。

 由於申請來源太過集中，去年就有司法部官員建議暫時停止新申請。哈里斯表示：「我們要不斷審查所有方案，包括對更廣泛的公共政策的任何影響，如該方案對文化、社會和經濟的持續適當性和適合性」。

而葡萄牙總理柯斯塔16日表示，葡萄牙停止發放新的黃金簽證，旨在「打擊房地產價格投機」。過去幾年隨著外國投資者的不斷湧入，葡萄牙本地房地產市場價格迅速攀高，本地居民被擠出市場。2022年葡萄牙房價出現了30多年來最大年度漲幅，打破了利率上行會抑制該國地產需求的市場預期。2022年年底的葡萄牙房價比上一年上漲了18.7%，創1991年以來最大年度漲幅。在這樣的危機之下，葡萄牙總理決定追隨愛爾蘭的腳步，以本國公民利益為上。

2022年2月，英國政府宣布中止已持續多年針對外國投資者的投資移民簽證項目。隨後歐盟委員會去年呼吁歐盟各國政府終止向投資者出售公民身份的國家計劃（即投資移民Tier 1 investor簽證），除葡萄牙和愛爾蘭外，在西班牙，圍繞黃金簽證的爭議也越來越大。根據計劃，歐盟可能在2025年全面禁止黃金簽證。

取消外國人投資居留計劃，雖然在北美還沒有，但今年1月1日起，加拿大已經開始禁止外國買家買房。

都柏林市中心主要商業街之一格拉夫頓街。（路透）
都柏林市中心主要商業街之一格拉夫頓街。（路透）

投資 簽證 歐盟

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