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孤獨症兒「活地圖」深圳夫妻帶他6年跑腿2000單

中國新聞組／廣州21日電
跟著父母跑腿的黃志能。（取材自南方都市報）
跟著父母跑腿的黃志能。（取材自南方都市報）

在深圳的街頭，有這樣一對特殊的「父子」。父親、母親，帶著患有孤獨症的兒子，一家三口一起做快遞。兒子黃志能雖然不愛說話，但對公共交通路線方位有著驚人的記憶力，去什麼地點、走哪條路線最快，他能過目不忘，別人評價他「腦海裡裝著一張深圳地鐵線路圖」。父親黃少禮的眼中，每當接起電話與陌生客戶溝通，兒子說話特別自然，「我感覺他比我還正常」。

南方都市報報導，黃志能跟著父親，6年跑了2000多單，他的足跡遍布深圳地鐵線，透過跑腿，黃志能探索出他與這個社會特有的相處方式。

黃志能剛出生的時候，和其他小孩沒有什麼明顯的不同。但在成長中，父母慢慢發現，他和別人不太一樣，不愛說話、溝通不暢，送去醫院，確診孤獨症。上了初中，因為孤獨症、青春期叛逆，黃志能的情緒變得不穩定，與同學相處感到受排擠，上一個學期便不願意再去學校了。但上學期間，經常要坐地鐵的經歷，讓他漸漸迷上了地鐵這種交通工具。

黃少禮2016年帶黃志能跑了人生第一單，那次的本意原來只是想帶他出去走走、見見世面。他沒想到的是，一跑起單來，這孩子的興趣就上來了。

去年，黃少禮與妻子雙雙失業，公交、地鐵、踩單車成了一家人跑單的交通「標配」。「不管上班還是跑單，我去哪裡都帶著他。」在父親眼中，兒子黃志能對公共交通的路線方位有著驚人的記憶力。去什麼地點、走哪條路線、選擇什麼樣的交通工具、從哪個口出可以最快到達，他都能過目不忘，「我和他一起跑單時，交通路線也都聽他的」。

出於對地鐵的痴迷，黃志能每天都關注深圳地鐵的動向，已經混成了「深圳地鐵」微博的鐵粉，有什麼活動都要去參加。他喜歡把跑腿時看到的風景見聞拍下來，發到個人視頻帳號上：9號線列車進站、崗廈北地鐵站人山人海、列車行進前方的地鐵隧道、坪山雲巴列車開通……形形色色的鏡頭視角，過半都與地鐵有關。如今，這個帳號的粉絲數已經接近7000。

母親郭懷英2021年也加入了跑單的行列，夫妻二人輪流帶著兒子跑單，足跡遍布幾乎整個深圳。憑藉著失業金、國家補助金和跑單的收入，勉強支撐家庭的支出。黃志能懂得父母賺錢養家的不易。有時候自己送完件夜已深，地鐵公交都停運了，他也捨不得花錢打車，寧可找一輛共享單車騎回家。下雨天，黃志能跑單更積極，他總說：「下雨天，溢價，賺多點錢」。

研究資料顯示，孤獨症以社會交往障礙、交流障礙、興趣的局限、刻板與重複性為主要臨床表現，治療以康復訓練、教育為主。他們普遍面臨就業難題。但事實上，孤獨症患者有著較強的專注力、記憶力、高度秩序感，這些是他們的職業潛能開發優勢，在得到充分的理解、支持與陪伴下，他們是可以回歸正常生活的。

黃少禮形容，帶兒子跑單更像是一種陪伴，陪他做他喜歡的事。「我們不用花錢帶他旅遊，但我們帶他出去，又能賺錢又像是旅遊。」黃少禮說，6年下來，他註冊的兩個號共跑了2000多單，還有兩年，黃志能就能獨立註冊帳號跑腿了。並不是每位孤獨症患者都有這樣的能力。在這些家庭，讓孩子能夠獨立養活自己，是父母最大的期待與心願。

地鐵站 就業 教育

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