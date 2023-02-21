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中國喊抗疫勝利 方艙醫院和清零圖片「被消失」？

中國新聞組／北京21日電
圖為此前北京一處街頭常態化核酸檢測點，市民排隊接受檢測。（中新社）
圖為此前北京一處街頭常態化核酸檢測點，市民排隊接受檢測。（中新社）

中國國家主席習近平在日前召開的中共常委會上說，中國三年抗疫取得決定性勝利，創下人類文明史的奇蹟。但在這「奇蹟創造」中扮演重要角色的方艙醫院和無數核酸檢測所到哪裡去了？令人好奇。而不少中國網友也發現，曾充斥百度的清零圖片也已不知去向。

法國國際廣播電台報導，總結抗疫勝利的中共常委會，閉口不談中國抗疫的總方針「動態清零」對奇蹟的貢獻。因為避口不提總方針，卻說抗疫創下了人類奇蹟，讓人生疑。

有一個不容置疑的事實，清零政策在中國不得人心。清零的基本手段就是隔離、封鎖、封城、封區甚至封省。

一些網友發現，「堅持動態清零總方針不動搖」，「加強隔離點和方艙醫院儲備」一類宣傳圖片，在百度搜索消失了。媒體人葉兵發推詢問： 「這種為創造人類文明史偉大奇蹟立下汗馬功勞的政治口號竟被百度圖片擅自清零了？問題是，若無政治因素介入或上面指令，牆內苟活的網路科技企業有膽量或有必要這樣做嗎？清零這些宣傳圖片的原因是什麼？」。

動態清零最重要的標誌之一，就是各地興建大批隔離人群使用的方艙醫院和用於大規模核酸檢測的場所，如今，這些動輒幾十億，耗盡各地財富的方艙醫院到哪裡去了？據報導，法新社記者去尋找它們的下落，發現自從清零政策廢除後，上千座方艙醫院和無數座核酸檢測所瞬間被拋棄了。

小一點的核酸檢測所，有的在網上廉價拍賣，有的變作其他用途，大一點的方艙，有許多還直挺挺空蕩蕩立在那裡，像巨大的不能飄動的幽靈。

幾乎是一夜之間，成千上萬這種無處不在、大白們出出進進的臨時性建築消失了。蘇州一名清掃河邊的清潔工徐女士說，「打掃完了以後，我們在裡面放我們的手套和工具。下雨的時候，我們在裡面躲雨」。蘇州火車站前面的臨時檢測建築，變成了警察吃午飯的地點。不遠處，一座天藍色的檢測地點變成了「求職信息站」。在疫情海嘯般爆發的12月到1月，還有一些方艙醫院變成退燒藥提供站。

中國網絡也廣泛流傳着一條消息，山東最大的方艙醫院群拆了，230億元人民幣一夜蒸發。有網友在推上公布了山東方艙醫院的殘跡照片：「只留下那些宏偉壯觀的方艙，靜靜的矗立在冬天的寒風中。」

報導指出，許多中國人質疑為何白白浪費如此巨大的公共資源，當局目前還不敢一下子摧毀這一類建築，而是盡量讓它們顯得一物多用。在濟南許多核酸檢測所變成了過路人、送貨人為手機充電、以及避寒的場所。另外一些變成了紅十字服務點或者垃圾站。

但還有更多的檢測所廢棄，在北京或杭州，或者被拋棄在街道上，或者被扔在閒置的大棚裡冷藏。還有些人在網上拍賣，拍賣價格從100元到8000元不等。

方艙醫院就這麼「奇蹟」般消失了。中國在實施清零政策的這一階段花費了天文數字的資源。根據美國高盛，不算隔離費用，僅動輒大規模檢測，就花掉了2000多億人民幣，相當於賽普勒斯一年的國內生產總值。

此為此前重慶加快寸灘方艙醫院建設。（中新社）
此為此前重慶加快寸灘方艙醫院建設。（中新社）
圖為去年5月旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）
圖為去年5月旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

檢測 百度 拍賣

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