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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

雲南95後機械西施 7天建好爺爺電站 擁粉300萬

中國新聞組／北京21日電
「機械西施」林果兒。（取材自微博）
「機械西施」林果兒。（取材自微博）

雲南一名95後女生林果兒，從小喜愛修理電器，大學也是水利水電工程專業畢業，回到家鄉為鄉親修理各種機電器械，視頻上傳到社交平台後，獲讚千萬，網友親切地稱呼她為「機械西施」。

來源：YouTube

大公報報導，林果兒的家鄉在雲南昭通鹽津，由於一些地方山高路遠，加上氣候和環境的因素，一些老人住的地方供電電壓會出現不穩定的情況。前年的時候，林果兒用自己學的專業知識，幫老人家改造了一個水輪發電機，改善了老人家裡電壓不穩的情況。

「老人家，我來看一下你的水力發電機還在用嗎？」得知一名老人家用的時候發電有點小，林果兒花了7天，動手開始改造升級，找機器焊接、攔水築壩不說，還給發電機蓋起了屋子，並掛上「爺爺的水電站」木牌，這一系列操作下來，老人家屋裏的燈光更亮了，老人和林果兒都笑了。

林果兒說，修這些東西是自己喜歡，又能幫到人，讓她覺得很快樂，並將修理視頻分享到社交平台，很快獲得了30萬+的點讚。林果兒說，這陣陸續上傳了一些修理電機的日常，沒想到大家非常喜歡，粉絲量一下漲了起來，就在前幾天，剛剛突破了300萬。

粉絲們稱讚，「以前只知道你會修電機，沒想到還是個多面手，瓦工、木工、水泥工、車工都會啊，太厲害了。」

粉絲說林果兒「萬物皆可修」，於是從全國各地都會寄一些機器過來讓她修，她也就一一應承了。不過最重要的，她還是幫助鄉親們修理做活時最需要的電機，而這些都是免費的。「大概有上百件了吧」，林果兒說在修理的時候，會需要一些材料，這些她也是自己出錢去買，「最重要的是做自己喜歡的事，還能幫到人，每次修好一個機器，我都會很開心。」

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