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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

「跟外國人生小孩基因更強」這樣說的合肥副教授被高校除名

中國新聞組／北京21日電
安徽合肥教育名師陳宏友18日在學園演講時，疑因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」等內容，被學生衝上台搶走話筒。(取材自百度百科)
安徽合肥教育名師陳宏友18日在學園演講時，疑因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」等內容，被學生衝上台搶走話筒。(取材自百度百科)

「讀書就是為了錢」、「跟外國人生孩子能產生更強大的基因」…因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」而被學生搶話筒、轟下台的安徽合肥教師陳宏友，已被合肥師範學院官網刪去他的履歷介紹。被停課的陳宏友回應稱，他對00後了解溝通不夠，停課期將反思，要把心理學、教育學研究透。

來源:YouTube

北京日報報導，2月18日下午，合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友前往安徽省廬江中學進行感恩主題演講。據媒體報導，在簡報檔無法正常打開的情況下，陳宏友先講了一些內容，其輸出的價值觀大多和功利性相關，其中不乏一些低俗的內容。

而這些內容引起了一位在座同學的反駁。該同學上台從陳宏友手中拿過話筒，並說道：「我們學習是為了中華之崛起而讀書。」

2月19日下午，「合肥發布」微信公眾號對此事發布情況通報，合肥市責成廬江縣成立調查組，對廬江中學把關不嚴，予以調查問責。省教育主管部門責成陳宏友所在高校黨委成立調查組對陳宏友進行調查。而合肥師範學院官網現已刪除陳宏友的履歷介紹，形同除名。

目前已停課的陳宏友回應稱，他將在這段時間裡反思，努力研究心理學、教育學。

據學校官網此前介紹，陳宏友系該校教師教育學院副教授，其兼任職務還包括安徽省教師教育研究中心、安徽省基礎教育改革與發展協同創新中心特約研究員，安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，安徽省中小學教師資格考試面試考官等，還是合肥一中、合肥六中、淮南四中、南門小學等多所學校顧問。

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