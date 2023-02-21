防疫一問三不知 湖北「唐主任」重返仕途

黃岡市衛健委主任先前接受採訪。（取材自新京報）

前黃岡市衛健委主任唐志紅日前被任命為黃岡市人大常委會法制工作委員會主任。有媒體找出過去報導發現，3年前湖北疫情 嚴峻之際，唐志紅對於各項防疫 措施始終狀況外導致免職，她被媒體一問三不知甚至惱羞成怒。

新黃河報導，據黃岡市人大常委會官網消息，18日黃岡市第6屆人民代表大會常務委員會第8次會議通過，江海松卸任黃岡市人大常委會法制工作委員會主任並由唐志紅接替。

回顧唐志紅擔任衛健委主任期間，正值大疫蔓延之際，當時黃岡是湖北省疫情僅次於起源地武漢 的城市，時任湖北省長王曉東更立下軍令狀，絕不能讓黃岡成為第2個武漢。

根據央視報導，2020年1月29日，中央赴湖北指導組與督查組，來到黃岡市檢查染疫的疑似病例送檢情況。

中央督查組人員問她，醫院總量能容納多少人，唐志紅沉默半晌打電話求答案，她受訪再度被問同樣問題，卻回：「那我不知道，我搞不清楚」。

唐志紅更反嗆：「是啊，我是在問收治多少病人，因為每天都在變化…我只知道有多少張床位，你非要問我收治多少病人。」

尤其當時黃岡市疑似病例已破千，但唐志紅主責防疫重任，卻無法答覆中央督察組質問核酸檢測能力的明確數據，經不住中央大員的追問，唐志紅竟一副理所當然的表情說：「之前也找不到方向。」

央視新聞播出之後一度引發熱議。1月30日晚，黃岡市委研究同意，提名免去唐志紅黃岡市衛生健康委員會主任職務，其免職按有關法律規定辦理。