獨生女「告自己」 她放棄母遺產 讓失智父多繼承一些

2022年底，宋穎的這場「一個人的訴訟」，在普陀區人民法院開庭。本案是在普陀區未成年人與家事案件綜合審判庭特有的圓桌法庭中開庭審理的。（取材自新聞晨報）

母親驟逝，父親失智 ，她既是父親的法定監護人，又和父親同是母親遺產的第一順位法定繼承人。為釐清母親遺產的繼承份額，並能妥善照顧父親，上海獨生女宋穎不得不將「自己」告上了法庭。相關消息近日衝上熱搜，引發網友對獨生子女繼承權的關注。宋穎當庭表達了自己願意放棄繼承部分財產，以確保父親在法定繼承的基礎上適當多分遺產。目前該判決已生效。

新聞晨報報導，2022年初，宋母和宋穎商量，將家中3套房產售賣，房產證上登記著一家三口的名字，但罹患阿茲海默症 多年的宋父，已無行為能力；於是宋穎找了律師助她成為宋父的監護人，但手續尚未來得及辦理，宋母因病去世了，而宋母的名字尚列在所有房產證之上。

據報導，想要進行房屋交易，就需先將宋母的名字從房產證上撤下，也意謂宋父和宋穎這兩位宋母遺產的第一順位繼承人，需要在交易前，完成對宋母遺產的繼承；在這種特殊情況下，宋穎接受律師建議，尋求透過法院判決，解決困境，演變成「自己和自己打官司」。

2022年底，宋穎的這場「一個人的訴訟」，在普陀區人民法院開庭。作為原、被告，宋穎當庭表示願意放棄繼承部分財產，以確保父親在法定繼承的基礎上適當多分遺產；她的決定，獲得了法庭的認可。

報導指出，特別的是，圓桌法庭前還坐著三名老人，是受法院邀請在本案中擔任家事觀護員，最讓三位觀護員放心的一點，就是宋穎在言談中所表露出的對宋父的關愛。

「你能感覺得到，她對爸爸的未來是仔細考量過的，包括父親接下去怎麼治病、怎麼生活，對於醫師、保姆的安排、費用的來源，她都仔細考慮過。孩子能把這些事情講到這個程度，我想也不會做得很差。」家事觀護員說。

最終，各方達成一致，由宋父在法定繼承的基礎上適當多分遺產。普陀法院以判決的形式確認了雙方的意思表示，目前該判決已生效。

4情況 「獨苗」無法全部繼承父母遺產

獨生子女難道還不能全部繼承父母的遺產嗎？答案是不一定。法治日報發文解讀，以下的幾種情形，就屬於獨生子女不能全部繼承父母遺產的情形，因此遺囑很重要。

四種情況下，獨生子女不能全部繼承父母遺產。（取材自澎湃新聞）

1.父母留有遺囑或遺贈扶養協議將遺產贈與外人。

遺產是父母生前的個人合法財產，所以父母對遺產有完全處置權。如果遺囑中明確將遺產贈與法定繼承人以外的人，那麼，就算是獨生子女，也只能繼承遺贈未處置的遺產。

2.父親先於爺爺奶奶過世或母親先於姥姥姥爺過世。

獨生子女並不是唯一的第一順序繼承人。根據民法典規定，除了子女外，被繼承人的父母、配偶也是第一順序繼承人。所以，如果父親先於爺爺奶奶過世或母親先於姥姥姥爺過世，那麼，爺爺奶奶、姥姥姥爺作為第一順序繼承人，同樣可以繼承父母的遺產。

通常爺爺奶奶輩的人往往不只有一個孩子，這就會造成爺爺奶奶、姥姥姥爺過世後，他們繼承的遺產份額並不會消失，而是作為遺產被再繼承，這也就使得父母的兄弟姊妹們，也享有該部分遺產的繼承權。

3.父母一方過世後，另一方再婚。

根據民法典規定，第一順序繼承人包括父母、配偶和子女，如果父母一方過世後另一方再婚，就算再婚後沒有生下孩子，你的繼父（母）同樣可以作為第一順序繼承人繼承再婚一方的財產。

4.父母過世未留遺囑，且子女已經結婚。

假如父母過世未留遺囑，而身為獨生子女的你已結婚，那麼，根據中國法律規定，在夫妻關係存續期間，夫妻大部分的「收入」都屬於夫妻共同財產，其中就包括你從父母那裡繼承來的遺產。但有一個例外，那就是父母過世時留下遺囑特別約定，遺產由自己的子女繼承與其配偶無關。