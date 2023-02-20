獨生女「告自己」 她放棄母遺產 讓失智父多繼承一些
母親驟逝，父親失智，她既是父親的法定監護人，又和父親同是母親遺產的第一順位法定繼承人。為釐清母親遺產的繼承份額，並能妥善照顧父親，上海獨生女宋穎不得不將「自己」告上了法庭。相關消息近日衝上熱搜，引發網友對獨生子女繼承權的關注。宋穎當庭表達了自己願意放棄繼承部分財產，以確保父親在法定繼承的基礎上適當多分遺產。目前該判決已生效。
新聞晨報報導，2022年初，宋母和宋穎商量，將家中3套房產售賣，房產證上登記著一家三口的名字，但罹患阿茲海默症多年的宋父，已無行為能力；於是宋穎找了律師助她成為宋父的監護人，但手續尚未來得及辦理，宋母因病去世了，而宋母的名字尚列在所有房產證之上。
據報導，想要進行房屋交易，就需先將宋母的名字從房產證上撤下，也意謂宋父和宋穎這兩位宋母遺產的第一順位繼承人，需要在交易前，完成對宋母遺產的繼承；在這種特殊情況下，宋穎接受律師建議，尋求透過法院判決，解決困境，演變成「自己和自己打官司」。
2022年底，宋穎的這場「一個人的訴訟」，在普陀區人民法院開庭。作為原、被告，宋穎當庭表示願意放棄繼承部分財產，以確保父親在法定繼承的基礎上適當多分遺產；她的決定，獲得了法庭的認可。
報導指出，特別的是，圓桌法庭前還坐著三名老人，是受法院邀請在本案中擔任家事觀護員，最讓三位觀護員放心的一點，就是宋穎在言談中所表露出的對宋父的關愛。
「你能感覺得到，她對爸爸的未來是仔細考量過的，包括父親接下去怎麼治病、怎麼生活，對於醫師、保姆的安排、費用的來源，她都仔細考慮過。孩子能把這些事情講到這個程度，我想也不會做得很差。」家事觀護員說。
最終，各方達成一致，由宋父在法定繼承的基礎上適當多分遺產。普陀法院以判決的形式確認了雙方的意思表示，目前該判決已生效。
4情況 「獨苗」無法全部繼承父母遺產
獨生子女難道還不能全部繼承父母的遺產嗎？答案是不一定。法治日報發文解讀，以下的幾種情形，就屬於獨生子女不能全部繼承父母遺產的情形，因此遺囑很重要。
1.父母留有遺囑或遺贈扶養協議將遺產贈與外人。
遺產是父母生前的個人合法財產，所以父母對遺產有完全處置權。如果遺囑中明確將遺產贈與法定繼承人以外的人，那麼，就算是獨生子女，也只能繼承遺贈未處置的遺產。
2.父親先於爺爺奶奶過世或母親先於姥姥姥爺過世。
獨生子女並不是唯一的第一順序繼承人。根據民法典規定，除了子女外，被繼承人的父母、配偶也是第一順序繼承人。所以，如果父親先於爺爺奶奶過世或母親先於姥姥姥爺過世，那麼，爺爺奶奶、姥姥姥爺作為第一順序繼承人，同樣可以繼承父母的遺產。
通常爺爺奶奶輩的人往往不只有一個孩子，這就會造成爺爺奶奶、姥姥姥爺過世後，他們繼承的遺產份額並不會消失，而是作為遺產被再繼承，這也就使得父母的兄弟姊妹們，也享有該部分遺產的繼承權。
3.父母一方過世後，另一方再婚。
根據民法典規定，第一順序繼承人包括父母、配偶和子女，如果父母一方過世後另一方再婚，就算再婚後沒有生下孩子，你的繼父（母）同樣可以作為第一順序繼承人繼承再婚一方的財產。
4.父母過世未留遺囑，且子女已經結婚。
假如父母過世未留遺囑，而身為獨生子女的你已結婚，那麼，根據中國法律規定，在夫妻關係存續期間，夫妻大部分的「收入」都屬於夫妻共同財產，其中就包括你從父母那裡繼承來的遺產。但有一個例外，那就是父母過世時留下遺囑特別約定，遺產由自己的子女繼承與其配偶無關。
上一則
FB留言