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懷孕抹香鯨三亞擱淺死亡 胃被塑膠垃圾「撐死」

中國新聞組／北京20日電
救助侏儒抹香鯨。(取材自海南日報)
救助侏儒抹香鯨。(取材自海南日報)

海南三亞角頭灣日前發現一頭擱淺的侏儒抹香鯨，體表有多處擦傷，連夜轉運急救卻仍不治。專家團隊解剖這隻侏儒抹香鯨發現，其胃內有大量塑膠垃圾，並且寄生大量線蟲；心臟有瘀血塊；肺部輕微病變並有少量積水。這頭鯨的體內還孕有一頭剛成型的雄性小寶寶。

影音來源：YouTube

海南日報報導，據解剖結果，專家團隊推測侏儒抹香鯨擱淺及死亡原因為：胃內的塑膠垃圾長時間堆積導無法進食、胃腸梗阻，並且胃腸道及肝臟大量寄生蟲寄生，導致機體營養不良；加上懷孕，嚴重低蛋白導致體力不支擱淺海灘。長時間的擱淺及高強度的應激，導致多臟器聯合受損，最終死亡。

對此，網友們紛紛表示哀悼，並指人類是殺死侏儒抹香鯨的元兇。網友留言「想想好有罪惡感，每次點外賣也是一堆塑料盒」，「可憐的寶寶，肚子裡還有一個，太難過了」，「人類自己作死就算了，不要連累自然界的其他生命好嗎」，「環保️要繼續加油呀」，「我所能做到的就是不亂扔垃圾」，「好可憐，保護環境啊，保護海洋生物」。

極目新聞評論稱，這不是第一次發現海洋生物被塑膠垃圾給撐死了。2021年8月26日，一隻重約200餘斤的被救助海龜在三亞不治。獸醫解剖發現，海龜腸道內堆積了近6斤的海洋垃圾，包括塑膠袋、漁網、口罩、線繩、魚鉤等。

海洋污染最終損害的是整個生態圈，危及人類自身。研究表明，塑膠微粒會影響植物生長，動物吞下塑膠微粒後會在體內大量沉積，這些塑膠微粒又會順著食物鏈進入人體，影響人類健康。

想要減少這樣的悲劇，就是從保護環境、減少垃圾污染做起。避免侏儒抹香鯨被垃圾撐死的這類悲劇，就是避免人類自身的悲劇。

工作人員救護三亞擱淺死亡侏儒抹香鯨。(取材自海南日報)
工作人員救護三亞擱淺死亡侏儒抹香鯨。(取材自海南日報)

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