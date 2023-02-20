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AI助陣、元宇宙虛擬賽道 深圳科技馬拉松2萬人開跑

中國新聞組／北京20日電
深圳馬拉松在市民中心鳴槍開跑。（中新社）
深圳馬拉松在市民中心鳴槍開跑。（中新社）

因疫情停辦3年的深圳馬拉松19日鳴槍開跑，吸引來自23個國家和地區的2萬名選手參賽。「科技深馬」是一大特色，如應用元宇宙建模技術製作虛擬賽道，利用AI視頻合成提供個人專屬的馬拉松MV等。

大公報報導，本屆深馬賽道沿途的城市風光顏值極高。以市民中心、前海石公園為起點和終點，在這兩個深圳地標之間，2萬跑者可一邊欣賞大沙河生態長廊等風景，一邊衝刺。

「深圳的比較人性化，值得一提的是AI視頻我是第一次看到。」參賽者李聖強說，AI視頻會讓他覺得更有儀式感，是一種全新的科技體驗。深圳廣電數字科技有限公司在賽道布置了多機位的高清攝像機，攝像機會捕捉到每個人的高清畫面，然後將視頻上傳到雲端，經過AI智慧運算生成個人專屬MV。

本屆深馬共招募3000餘志願者，設置26個醫療站。此外，本屆深馬設置多個氛圍營造點，跑者奔跑的同時，欣賞到森巴舞、啦啦操、醒獅、棒球、小丑雜技、街舞等表演。主辦方表示，深圳馬拉松不僅是一項專業路跑賽事，更是一個全民參與的體育嘉年華。

經過激烈角逐，中國選手何傑以2小時13分28秒的成績獲得男子全程冠軍。何傑表示，深馬這條賽道沿途都非常美，氛圍也特別好。面對好成績，他表示非常感謝國家的培養。

女子全馬成績方面，中國選手楊花第三個通過終點線，她的成績為2小時39分42秒。楊花說，「本著鍛煉的心態過來的，跑出第三的成績相當滿意！」

報導指出，本屆深圳馬拉松 科技感十足。基於騰訊Raydata平台，利用3D建模、物聯傳感等技術，接入視頻傳輸、醫療救援、賽事計時、無人機、AI識別等五大系統，包含全賽道可視化呈現、賽事信息管理、賽事實時監控等三個功能模塊。

另外，還有元宇宙虛擬建模技術製作出虛擬深馬賽道，模擬2022深圳馬拉松奔跑體驗以滿足不能參賽的跑者。

並招募400名跑者佩戴手環體驗2022深圳馬拉松，實時獲取相關生理數據和運動表現，在參與深馬過程中檢測心跳和血氧，豐富對自身數據的掌控度。

馬拉松 AI 元宇宙

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