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中國傳統服飾 驚豔威尼斯狂歡節 現場還奏起「梁祝」

中國新聞組／北京20日電
中國傳統服飾首次亮相義大利威尼斯狂歡節。(新華社)
中國傳統服飾首次亮相義大利威尼斯狂歡節。(新華社)

義大利一年一度的威尼斯狂歡節以面具和服飾文化著稱於世。日前在威尼斯狂歡節的一場活動中，中國傳統服飾首次亮相。來自中國、義大利的16名志願者以漢、唐、宋、明為主題，展示中國傳統服飾與中華文化韻味。威尼斯狂歡節主辦方在現場向觀眾介紹了中國傳統服飾及文化內涵，志願者們在「梁祝」等經典古箏曲目的悠揚樂聲中，在聖馬可廣場與當地民眾及遊客互動表演，贏得陣陣喝采。

北京日報報導，威尼斯狂歡節主辦方向觀眾介紹了中國傳統服飾及文化內涵。伴隨著「豐收鑼鼓」、「梁祝」、「高山流水」、「漁舟唱晚」等經典古箏曲目的悠揚琴音，志願者們在聖馬可廣場與當地民眾及遊客互動表演。當天還舉辦了中國文化活動展台，書法、年畫、漢服試穿等沉浸式文化體驗活動讓當地民眾近距離感受中國傳統文化的魅力。

據微博蘇州發布，威尼斯是蘇州的第一個國際友好城市，也是第一個與蘇州簽署「一帶一路」合作協議的友好城市。蘇州崑曲、評彈、書畫、蘇工蘇作、吳門中醫等蘇州傳統文化曾赴威尼斯展演交流，威尼斯戲曲、電影、現代音樂、吹製玻璃、狂歡節面具等文化元素也多次赴蘇交流。本次傳統服飾巡遊活動是蘇州和威尼斯友好城市框架下的又一項重要文化交流活動。

中國傳統服飾首次亮相義大利威尼斯狂歡節。(新華社)
中國傳統服飾首次亮相義大利威尼斯狂歡節。(新華社)

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