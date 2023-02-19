20元人民幣原型 94歲廣西漓江漁翁離世

廣西漓江最年長的漁翁黃全德離開人世，他曾被網友稱為20元人民幣背景中「華中漁翁」的原型。(取材自新聞晨報)

廣西漓江最年長的漁翁黃全德18日離開人世，享年94歲，他的兒子當天確認了該消息。黃全德曾被網友稱為20元人民幣(約2.9美元)背景中「華中漁翁」的原型。

極目新聞報導，黃全德是廣西桂林市陽朔縣人，2022年7月，他受訪時，依然「忙碌」，在漓江上跟遊客拍照。

據報導，黃全德從十二、三歲起便撐著筏子在漓江上打漁，後來加入「印象劉三姐」團隊，本色出演漁翁角色。2008年，黃全德跟隨弟弟黃月創的腳步也加入了漁翁拍攝的行列，平時除了與遊客拍照，還承接攝影 師或攝影團隊的拍攝邀約，是漓江上最年長的漁翁。

一名陽朔縣興坪鎮漁業居委村民曾表示，黃全德雖然年紀大，但身子骨很硬朗，做漁翁「模特」十幾年了，即使90多歲高齡，每天還出去在漓江邊和他人合影，竹筏也能撐得很快。

在網絡視頻當中，黃全德起划槳、撒網、扛魚鷹等這些動作絲毫不含糊。而遊客和他搭話，他也是樂呵呵地回應，滿面笑容。

報導指出，黃全德曾被許多網友稱為20元人民幣背景「華中漁翁」的原型。

興坪鎮漁業居委黨支部書記、主任黃高遠曾表示，20元人民幣的背景圖是航拍的，原型是誰都不清楚。如今網上太多真真假假難以辨別，但當地普遍認為，那個漁翁的剪影其實就是漓江漁翁的一個縮影，並非某一個人。

據報導，陽朔縣漓江風景區本月18日發布信息稱，黃全德老爺爺於18日凌晨長眠，享年94歲。漁翁老爺爺是漓江文學底蘊的代表，他是一個和藹可親，熱愛生活的人。後輩也會學習他的品格和毅力，從他手中接過接力棒，傳承漓江精神。