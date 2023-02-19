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不婚成國安危機… 多地催婚 延婚假、抑天價彩禮

中國新聞組／北京19日電
中國民政部近年來以多項措施，治理天價彩禮等婚嫁陋習。（取材自微博）
中國民政部近年來以多項措施，治理天價彩禮等婚嫁陋習。（取材自微博）

中國去年出現61年以來首次的人口負增長，結婚人數、結婚率也逐年下降，已然成為國安危機。多地政府近來不斷催婚，紛紛宣布延長婚假，最長可休18天。而讓年輕人對婚姻為之卻步的高價彩禮現象，各地也開展「不收也不送」移風易俗大整頓，其中，四川涼山制止10萬元人民幣（約1.45萬美元）以上彩禮528起，涉及金額達7010萬元。

據民政部統計，2021年全年依法辦理結婚登記764.3萬對，比上年下降6.1%。結婚率為5.4‰，比上年下降0.4個千分點。多省市初婚年齡也推遲，十年來中國平均初婚年齡推遲近四歲。年輕人婚戀問題近日也在社群平台上引發關注。

多地已藉由延長婚假對年輕人催婚，據不完全統計，南京、天津、安徽、江西及成都等地都發文延長婚假。

「南京市人口與生育服務規定」自2月10日起施行，明確規定依法辦理結婚登記的夫妻可以享受婚假15天。「江西省人口與計畫生育條例」則規定，符合法律、行政法規和本條例規定結婚、生育的夫妻，除享受國家規定的假期（3日）外，增加婚假15日。

天津政務網發布的「關於婚假生育假（產假）陪產假育兒假護理假等假期休假的實施辦法」規定，依法辦理結婚登記的公民，享受婚假十日。已施行的「安徽省人口與計畫生育條例」規定，符合法律規定結婚的職工，在享受國家規定婚假的基礎上，延長婚假十天；婚假期間，其享有的工資、獎金、福利待遇不變。可一次休完，也可分次享受。

四川成都市人社局近日在回覆市民留言時表示，據相關規定，職工本人結婚，可根據情況准予五天婚假，同時可以利用帶薪年休假、雙休日將假期時間拉長。

另針對高價彩禮，澎湃新聞報導，四川涼山、河北河間、甘肅定西等多地近日相繼公布了高價彩禮問題治理的階段性成效。

涼山州委宣傳部微信公眾號「文明涼山」消息稱，黨員幹部帶頭執行彩禮標準上限（婚嫁彩禮最高不得超過10萬元，婚嫁民俗禮金合計不得超過1萬元），移風易俗專班運行以來，全州共報備紅事991起，白事2527起，共制止10萬元以上彩禮528起，涉及金額7010萬元，收集村民從簡辦理婚喪事宜的典型案例263起，群眾「不願收、也不願送」的氛圍已初步形成。

據甘肅定西公布的高價彩禮治理情況，自2022年6月份啟動實施以來，定西70%的出嫁方彩禮控制在0至5萬元以內，平均為4.9萬元，比行動前下降了10.9%。定西市新時代文明實踐中心辦公室工作人員表示，該方案取得了一定的成效，老百姓對彩禮看得越來越淡了，但並未全面限制住「天價彩禮」、「高價彩禮」。

計畫生育 甘肅 社群

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