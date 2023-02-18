學者：年輕人不該拚存款 網酸：難道拚貸款？

中國人民大學博士、教育專家儲殷在「兩把椅子，一場談話」節目中表示，存款不是年輕人的強項，年輕人本來就不應該拚存款，「年輕人應該拚的是希望」。（取材自中新經緯 ）

中國人行日前披露今年1月份金融數據，當月存款增加6.87兆(人民幣，下同，約1兆美元)，其中，住戶存款增加6.2兆，創歷史同期新高。對此，教育專家儲殷近日稱，年輕人不應該拚存款，「年輕人應該拚的是希望」，相關談話引起廣泛關注。不少網友酸「又是專家來說教」，笑稱「我希望存款越來越多」。

綜合媒體報導，中國人民大學博士儲殷認為，年輕人在北上廣可能難以立足，但可以去新一線城市，比如成都、杭州等，很多年輕人都是在四五線城市甚至農村找到自己的出路。「不是不可以的，但是不能喪失希望。」

對於這個說法，許多網友並不認同，紛紛表示，「希望就是存款越來越多」、「不拚存款難道拚貸款 」、「『磚家』怎麼又冒出來了」、「建議專家回歸真正的生活！」

中信證券首席經濟學家明明表示，居民超額儲蓄 主要來源於三個方面，一是經濟大環境不景氣和散點疫情 頻發下居民消費不振，預防性儲蓄高增，二是地產風險擴散後居民購房意願低迷，相關資金回流至銀行表內，三是2022年底銀行理財的贖回潮導致大量低風險偏好的理財資金回歸儲蓄。

中國官方多次強調要把恢復和擴大消費擺在優先位置。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，2023年釋放的超額儲蓄或達5000億元至6000億元。今年超額儲蓄的釋放速度，取決於信心和經濟修復的速度。