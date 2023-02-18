我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

學者：年輕人不該拚存款 網酸：難道拚貸款？

中國新聞組／北京18日電
中國人民大學博士、教育專家儲殷在「兩把椅子，一場談話」節目中表示，存款不是年輕人的強項，年輕人本來就不應該拚存款，「年輕人應該拚的是希望」。（取材自中新經緯 ）
中國人民大學博士、教育專家儲殷在「兩把椅子，一場談話」節目中表示，存款不是年輕人的強項，年輕人本來就不應該拚存款，「年輕人應該拚的是希望」。（取材自中新經緯 ）

中國人行日前披露今年1月份金融數據，當月存款增加6.87兆(人民幣，下同，約1兆美元)，其中，住戶存款增加6.2兆，創歷史同期新高。對此，教育專家儲殷近日稱，年輕人不應該拚存款，「年輕人應該拚的是希望」，相關談話引起廣泛關注。不少網友酸「又是專家來說教」，笑稱「我希望存款越來越多」。

綜合媒體報導，中國人民大學博士儲殷認為，年輕人在北上廣可能難以立足，但可以去新一線城市，比如成都、杭州等，很多年輕人都是在四五線城市甚至農村找到自己的出路。「不是不可以的，但是不能喪失希望。」

對於這個說法，許多網友並不認同，紛紛表示，「希望就是存款越來越多」、「不拚存款難道拚貸款」、「『磚家』怎麼又冒出來了」、「建議專家回歸真正的生活！」

中信證券首席經濟學家明明表示，居民超額儲蓄主要來源於三個方面，一是經濟大環境不景氣和散點疫情頻發下居民消費不振，預防性儲蓄高增，二是地產風險擴散後居民購房意願低迷，相關資金回流至銀行表內，三是2022年底銀行理財的贖回潮導致大量低風險偏好的理財資金回歸儲蓄。

中國官方多次強調要把恢復和擴大消費擺在優先位置。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，2023年釋放的超額儲蓄或達5000億元至6000億元。今年超額儲蓄的釋放速度，取決於信心和經濟修復的速度。

儲蓄 貸款 疫情

上一則

雲南80後女廳官涉淫亂 被批「五毒俱全」雙開

下一則

杭州撤限行令? ChatGPT編假新聞 民眾瘋傳信以為真

延伸閱讀

中民眾儲蓄創高 料消費強勁反彈

中民眾儲蓄創高 料消費強勁反彈
中國民眾儲蓄創新高 瑞銀：料今年消費強勁反彈

中國民眾儲蓄創新高 瑞銀：料今年消費強勁反彈
中國今年信貸增速 上看10%甚至更高

中國今年信貸增速 上看10%甚至更高
野生周潤發現身 挑戰10K馬拉松 成績不輸年輕人

野生周潤發現身 挑戰10K馬拉松 成績不輸年輕人

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷