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紐約高技能人才移民通道 文科生受惠

中國男性精子密度雪崩下滑 僅剩40年前的¼

中國新聞組／北京18日電
精子數量下跌令夫婦更難備孕。（中新社圖片）
精子數量下跌令夫婦更難備孕。（中新社圖片）

進入21世紀之後，世界衛生組織頒布的「精子質量合格線」一降再降，數據顯示，中國男性的精子密度「雪崩式下滑」，從40年前的平均1億/毫升，大幅降至2000萬/毫升至4000萬/毫升，是原來的四分之一左右。一些自媒體發布的「中國精子庫告急」、「志願者精子合格率不到20%」的話題也在網上引起廣泛討論。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，「雲南省人類精子庫倡議大學生捐精」相關話題近日登上微博熱搜；幾乎同期，陝西、山東、湖北等多省的人類精子庫也向社會發出捐精倡議，提供了不同的獎勵條件，多數補貼在4000～6000元人民幣（約580-870美元）之間。

雲南省早前呼籲大學生到精子庫捐精，引起輿論憂庫存不足。實際上，業內人士說，除了新成立的精子庫，國內精子庫實際上供大於求。篩查之所以嚴格，是因為精子庫所保存的精子要求遠高於普通水平，還對捐贈者的健康狀況、體格、生活方式等有限制。

截至2019年底，四川省精子庫累計捐精志願者篩查人數為5370人，合格納入的志願者捐精人數為957人，合格率為不到20%。

正觀新聞報導，北京大學人口研究所教授、人口專業權威專家喬曉春認為，如今需要提高生育率，想讓年輕人多生，直接鼓勵生育來施加干預並沒有特別大的作用，「年輕人現在沒有精力，沒有能力去生那麼多的孩子。」

喬曉春表示，年輕人不願意生孩子，主要面臨幾個問題。如生育成本過高，住房壓力，就業失業壓力。如果能把現實的問題解決，實際上生育率是可以在一定程度上提升的。

北京 就業 微博

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