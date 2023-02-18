河南一樓盤推「0首付0月供」 律師稱暗藏風險

河南一樓盤推出「0首付0月供」，工作人員稱避免工期延期或者爛尾。（取材自新黃河）

繼廣西南寧某樓盤推出「百歲貸」產品的宣傳海報刷屏後，河南安陽一樓盤發布的「0首付0月供你買房我還貸」廣告也引發熱議。不過，有律師認為，這種廣告不僅涉嫌違法，實際操作的背後還暗藏各種風險。

北京 青年報報導，有媒體諮詢安陽的這個樓盤售樓處後，一名工作人員表示，「首付可以分期，只需要交定金，剩下的首付需要交房之前交齊。0月供，指的是貸款 下來後，月供由開發商來還，交房拿鑰匙之前把錢還給開發商，沒有利息，這樣就不用擔心工期延期或者爛尾現象。」

不過，北京金訴律師事務所律師王玉臣表示，從廣告宣傳的角度來看，這種宣傳方式已經涉嫌違法違規。根據相關規定，房地產廣告必須真實、合法、科學、準確，不得欺騙、誤導消費者。「這種做法本身就是違法的，而且從實際情況來看，購房也不可能不付首付，不付月供，只是早晚而已。」

王玉臣稱，從商品房 銷售的角度來看，這種0首付的方式也是違規的，0首付往往伴隨著開發商墊資、融資 、首付貸等違規操作，這種方式本身就是明令禁止的。而從銀行貸款的角度來說，如果真的是0首付，那就意味著根本就不符合銀行貸款以及放貸的標準。從某種程度上，可能存在違規騙取銀行貸款的行為。

據報導，王玉臣指出，天下沒有免費的午餐，看起來似乎沒有手續費，但是為了及時支付剩餘首付款，有些人通過消費貸、金融機構、小額貸公司、中介進行籌措資金，既會產生新的成本，又會產生更多的融資風險。尤其是有一些機構提供的融資利滾利，不小心就會掉入金融陷阱。