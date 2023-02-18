雲南80後女廳官涉淫亂 被批「五毒俱全」雙開

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取材自雲南網）

中央紀委國家監委網站17日發布消息，雲南省投資 促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。1982年出生的段穎，曾是中國最年輕的正廳級幹部，2021年擔任雲南省投資促進局局長，官至正廳級，如今因與多人發生不正當性關係、「五毒俱全」被雙開。

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據雲南省紀委監委消息，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。段穎還被批「五毒俱全」：違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律。

據澎湃新聞報導，經查，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

1982年出生的段穎，曾是中國最年輕的正廳級幹部，2021年擔任雲南省投資促進局局長，隨後「一路狂升職」，升官至正廳級，當時年僅38歲。但僅一年多後，2022年8月9日，段穎就傳出被查。

公開簡歷顯示，段穎，女，彝族，貴州興仁人，在職碩士研究生，2004年9月參加工作後長期在雲南省任職。

近年來，中國不斷傳出年輕官員「早節」失守事件。

本月15日，中國紀檢監察報指出：年輕幹部是黨和國家事業的接班人，事關黨和國家事業的薪火相傳和長遠發展，肩負著實現中華民族偉大復興的光榮歷史使命和重要時代責任。部分年輕幹部從家門到校門再到機關門，一路順風順水，容易在恭維奉承下放鬆警惕，在觥籌交錯中迷失自我，錯把「圍獵」當「真情」，最終跌落深淵。為此，對年輕幹部既要重視培養，更要加強教育 、強化約束。