上海女子過情人節 送無車男友充電樁 激勵? 奇葩?

特斯拉充電樁。（取材自特斯拉中國官網）

上海有一名男子在情人節當天收到了來自女友的「特殊禮物」：特斯拉 充電樁。該男子的女友透露，由於男友一直以來都很喜歡特斯拉，送充電樁是為了激勵男友早日買車。但該男子似乎不太領情，回應「我還沒有買車，妳等我買車之後再送不好嗎？」並表示，雖然很感動女友送他這份禮物，但認為沒有必要。

對此，有網友評論稱，「這做法可以」「男生有壓力了」；但也有網友認為該女子的行為有些奇葩，並建議該男子回送一個智能門鎖，激勵女友努力賺錢買房。

但據每日經濟新聞報導，該男子在視頻中清晰地說出「特斯拉第三代充電樁」，其女友也強調購買充電樁是因為剛好看到京東的特斯拉開店了，有部分網友因此對該視頻內容的真實性存疑，並認為該視頻可能根本就是一則廣告。

事實上，作為視頻中的「隱藏主角，特斯拉正在加快布局充電網路。特斯拉中國數據顯示，2022年12月在中國市場新增71座超級充電站、282個超級充電樁、11座目的地充電站、31個目的地充電樁。目前特斯拉已在中國市場建成開放1500多座超級充電站和1萬餘個超級充電樁。

而上述視頻中的「特斯拉第三代家庭充電服務包」也出現在京東汽車 的宣傳海報上。「與特斯拉的合作是京東汽車在新能源領域的重要布局。」京東汽車事業部總經理陳海峰表示，中國新能源汽車市場即將進入決賽階段，汽車及周邊產品需要滿足大眾日益增長的個性化需求，車企通過生態化和平台化的合縱連橫，會更好地獲得客戶認可。

對此，京東集團相關負責人都沒有出面回應。報導提到，特斯拉與京東的確於情人節當日宣布最新合作，據悉，特斯拉官方旗艦店涵蓋了全系車品共22個類目共計200餘種產品，但不包含整車及相關服務銷售。