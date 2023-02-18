為省水? 河南菜販竟從小便池接水泡豆芽

攤販用小便池接的水泡豆芽。（視頻截圖）

一名網友近日發文表示，在河南 信陽逛菜市場上廁所時，看到一名男子多次拿塑料桶在小便池接水後，竟然把水倒進幾個裝著豆芽的盆中，用來泡豆芽，當地街道辦對此表示，有關部門已對攤販處以停業整頓一周的處理。

極目新聞報導，這位網友在視頻中表示，他在河南信陽一處菜市場上公廁，無意間發現有人不是從洗手池水龍頭接水，而是將水桶放到男士立式小便池內，從小便池的噴淋口接水。這位網友當時非常疑惑，不知道男子在幹什麼，之後他發現接水的人竟然走回附近一攤位上，把水拿去泡豆芽。

該網友表示，小便池裡都是污物，男子用廁所裡的水泡豆芽的做法他認為十分噁心。並稱該攤販的豆芽一斤賣2.5元。

攤販用小便池接的水泡豆芽。（視頻截圖）

該網友將視頻曝光到網路平台後引發不少關注，其他網友紛紛表示，「太噁了吧！」。當地街道辦事處接到反映後，對該商販作出停業一周、倒掉豆芽並公開檢討等處置，還讓他寫了檢討。

據報導，該攤販在檢討中表示，他認識到自己的錯誤，給全市人民群眾道歉。