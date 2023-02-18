明星光環不管用？鹿晗潮牌衣上千元 被爆成本60元

鹿晗潮牌被吐槽，上千元衣服成本僅60元，對此品牌回應可以退換。(取材自每日經濟新聞)

一位買過鹿晗 個人潮牌的網友，近日發文吐槽該品牌衣服質量，稱「1500塊錢（人民幣，下同）的衣服，到處都是線頭，車工差勁，到處都有斷線，估算一件的成本最多60塊」，發文一出隨即衝上熱搜，閱讀量破4億。鹿晗稍後在社群 發文：「還是鍵盤俠好當」，被解讀是在回應網友吐槽他主理的潮牌。

每日經濟新聞報導，對於被吐槽服飾質量很差，鹿晗潮牌的官方帳號曾發布回應聲明：「本品牌自創立以來，一直秉承著嚴把質量關的態度。任何從官方渠道購買的消費者，均可七天無理由退換。同時，消費者對於產品的售後需求可以在第一時間與我們聯繫，我們都會在合理範圍內解決」。

據報導，近幾年來有越來越多明星開始經營跨界的副業，最多人做的就是「潮牌」。現在年輕人的衣櫃幾乎必不可少潮流單品，如今的00後或許對買一件奢侈品不屑一顧，但對排隊加價買一雙限量版球鞋卻甘之如飴。

然而，僅憑明星光環，只能收割第一波粉絲。從偶像選秀節目走紅的00後唱跳明星黃明昊，曾經在綜藝節目裡表示，設計潮牌是他己的夢想。2020年，他的潮牌TWOEX2開業，當時也一度因為價格受到質疑，有些衣服只是上面印了logo，就賣到近600元。

短短兩年不到，2022年初，TWOEX2發出清倉公告稱將關閉在天貓、淘寶和抖音上的專賣店。之前上千元的服飾低價處理99元、129元，有買過的網友直呼，「自己是大冤種，之前幾千元買一件，現在幾千元買全店」。

報導也提到，吳亦凡 聲名狼藉前也曾在2018年推出個人首飾品牌ACE，限量款吊墜1萬9800元，比奢侈品GUCCI同款式項鍊高出一大截。此後，店舖還是用飢餓營銷策略，但銷量始終不如預期，網友對品牌的價格和質量質疑不斷。2019年，吳亦凡退出ACE品牌主體公司股東行列。