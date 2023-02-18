神14太空種菜 航天員蔡旭哲：無任何污染 味道美極了

神舟十四號乘組航天員蔡旭哲。 (中新社)

返回地面75天後，神舟十四號乘組航天員17日在北京 航天城首次與媒體和公眾正式見面。談及太空 種菜，神舟十四號航天員蔡旭哲表示，太空蔬菜 無任何污染，「味道美極了」。

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中新社報導，見面會上，蔡旭哲分享了太空種菜的有趣經歷，「在太空種菜與地面還是有一些不一樣，我覺得最大的不一樣就是澆水比較困難，在太空沒有重力影響，在失重環境下，水只能停留在根系表面，不容易深入根系裡面。」另外，在太空種菜，艙內只有燈光的影響，沒有太陽光線照射，沒有地面陽光照射充沛，對於喜歡光照的植物來說更不易生長。

談及太空蔬菜味道如何，蔡旭哲說，「我認為味道美極了」，因為它們在空間站裡沒有受到任何污染，澆的水也是太空再生並經過檢測合格的水。能夠吃到在太空生長起來的蔬菜真是很幸福、很幸運。

據悉，神舟十四號乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復階段、療養恢復階段、恢復觀察階段三個階段實施。截至目前，乘組已完成前兩個階段工作。

「目前情況看，我們三人的狀態都恢復得很好。」蔡旭哲表示，後續，他們在進行身體各項指標評測評估的同時，將按照計畫進行身體、技術、心理等各項訓練任務。

「經過六個月的任務考驗，我不僅對自己、對中國載人航天也有了更大的信心和期待。」蔡旭哲說。

他表示，現在唯一要做的就是調整狀態、放平心態，認真總結這次飛行任務的經驗，以最好的狀態投入後續訓練，期待能夠再次出征，飛向更深更遠的太空。