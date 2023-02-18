神14乘組歸來首亮相 駐天宮183個日夜 劉洋3個難忘

在神舟十四號航天員乘組返回75天後，中國航天員中心17日在北京航天城舉行乘組與記者見面會。(中新社)

中國航天員科研訓練中心17日下午在北京 航天城舉行神舟十四號航天員乘組與記者見面會。陳冬、劉洋、蔡旭哲3名航天員從太空 返回75天後首次正式公開亮相。

來源：youtube

新華社報導，航天員乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復、療養恢復、恢復觀察三個階段實施。截至目前，神舟十四號乘組已完成前兩個階段工作。

2022年6月5日，神舟十四號載人飛船飛赴太空，隨後與天和核心艙 對接。在軌駐留六個月期間，三名航天員進行了三次出艙活動、一次太空授課，與地面配合完成了中國空間站「T」字基本構型組裝建造，被稱為「最忙乘組」。

神舟十四號乘組航天員陳冬。(中新社)

「執行任務這半年，每一天都安排得很滿。應該說，我和我的兩位戰友一起用精細操作、精心實施，換來了精采答卷。」神舟十四號乘組指令長陳冬說。陳冬是中國首個在太空駐留時間超過200天的航天員。

2012年6月16日，劉洋踏上飛往太空的征程，浩瀚宇宙終於有了中國女性身影。時隔十年，她二叩蒼穹，既有「航天科技的進步會如此巨大」的感慨，也有「親身經歷空間站構建全過程」的自豪。

回首這次在太空的183個日日夜夜，劉洋說：「我首次嘗試完成艙外操作任務，當完成所有的既定操作返回出艙口時，一輪紅日噴薄而出，那一刻不負使命的如釋重負，渺觀宇宙的美不勝收讓我難以忘懷；難忘與神十五戰友的勝利會師；難忘在太空中過生日時，愛人為我寫的卡片，一雙兒女為我唱的歌…」

經過12年的艱苦訓練和等待，46歲的蔡旭哲飛天夢圓。「作為航天員，為祖國出征太空是我們的初心和使命。」蔡旭哲說，「我現在唯一要做的就是認真總結這次飛行任務的經驗，以最好的狀態投入後續訓練，期待能夠再次出征。」