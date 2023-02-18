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上海旅客未戴口罩被請下飛機 網轟：形式主義

中國新聞組／上海18日電
旅客不滿地說，新冠「乙類乙管」後未明文規定乘坐飛機必須戴口罩。圖為上海浦東國際機場春秋航空工作人員幫助旅客進行出境信息登記。(取材自中新網)
旅客不滿地說，新冠「乙類乙管」後未明文規定乘坐飛機必須戴口罩。圖為上海浦東國際機場春秋航空工作人員幫助旅客進行出境信息登記。(取材自中新網)

上海一名旅客日前因登機時未佩戴口罩，被春秋航空公司機組人員請下飛機。該旅客不滿地說，新冠「乙類乙管」後未明文規定乘坐飛機必須戴口罩，認為拒載不合理；春秋航空則稱，民航局仍有戴口罩規定。專家指，中國尚未取消口罩令，公共交通工具上仍應全程佩戴。但也引來網民質疑是形式主義，學校都不戴口罩了，「病毒只攻擊飛機麼？」

每日經濟新聞、澎湃新聞報導，1月28日，上海一旅客因登機時未佩戴口罩與機組人員發生爭執，後被請下飛機。該旅客認為航司拒載行為不合理，因為「乙類乙管」後未有明文規定乘坐飛機必須戴口罩。且春秋航空僅將飛機票作退費處理，並未有任何道歉和賠償。

對此，春秋航空相關工作人員回應表示，目前乘坐春秋航空國內航班，不再查驗核酸、行程碼、健康寶，但仍需要配戴口罩。該旅客在登機過程中已被乘務組告知據民航局規定要求在飛行過程中（包括登機階段）旅客應全程佩戴口罩，目前為止該規定未撤銷。機組人員與該名旅客就此反覆溝通無果後才報警處理。

據了解，民航局官網2022年12月28日發布「關於恢復國際客運航班工作方案的通知」中，要求涉及機場相關人員做好個人防護和健康監測，要求空勤人員佩戴口罩和手部消毒，做好客艙盥洗室消毒工作，加強宣傳引導，監督旅客佩戴口罩。

另據央視新聞，1月11日，中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞在國務院聯防聯控機制新聞發布會上也表示，當前國內新冠病毒感染疫情仍處於不同流行階段，仍需繼續做好個人防護，科學規範佩戴口罩。尤其在進入醫院、商場超市、乘坐飛機高鐵等公共交通工具等情形，應全程規範佩戴醫用外科口罩或以上等級口罩。

健康時報引述中山大學公共衛生學院教授陸家海表示，「目前我們國家還沒有下達取消口罩令。而且經過新冠疫情防控3年來的數據觀察，配戴口罩對呼吸系統疾病的防控是有益的」。他說，新冠病毒依然存在也還在變異，沒有必要去糾結要不要戴口罩，在公共場所尤其是密閉的環境中科學佩戴口罩既是對別人的保護也是對自己的保護。

對此事件，有網民留言稱，該旅客只是不願意向形式主義妥協，「現在學校等地都不戴口罩了，為啥飛機上就必須得戴，病毒只攻擊飛機麼？」

旅客不滿地說，新冠「乙類乙管」後未明文規定乘坐飛機必須戴口罩。(取材自每日經濟新...
旅客不滿地說，新冠「乙類乙管」後未明文規定乘坐飛機必須戴口罩。(取材自每日經濟新聞 )

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