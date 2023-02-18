中國首見本土XBB.1.5 網憂：新一輪感染高峰將來？

中國疾控中心15日公布，中國首次檢測出XBB.1.5本土感染者。圖為山東濟南邊檢站內，入境旅客排隊辦理入境手續。（新華社資料照片）

中國的新冠疫情 看似趨緩，中國疾控中心15日公布全國新冠染疫情況中的「新增1例XBB.1.5」似又攪亂一池春水。媒體分析發現，這是中國首次檢測 出XBB.1.5本土感染者，相關話題迅速衝上熱搜第一，不少民眾憂心，「平靜好一會兒的疫情又要開始了？」 媒體引述專家此前發言稱中國的免疫屏障牢固，保護期可到3、4月，大家不必過度擔憂。

「國內首次檢測出XBB.1.5」話題17日傍晚突然衝上熱搜第一。上觀新聞報導，該話題詞的來源，是中國疾控中心於15日發布的全國新型冠狀病毒感染疫情情況。據通報，2022年12月以來，全國共發現本土重點關注變異株14例，較上次中疾控披露，「1例XBB.1.5」為本周期新增變異株病例。

報導指出，上一次報告周期（2022年12月1日-2023年1月23日）尚未有XBB.1.5報告，可以確定這一例是在1月底到2月上旬檢出。這並非是國內首次檢出XBB.1.5毒株，今年1月初上海在境外輸入病例監測中就曾發現，當時稱尚未在社會面上造成本土傳播。所以這次通報更嚴謹的說法應該是「中國首次檢測出XBB.1.5本土感染者」。

話題衝上熱搜後，引來大批民眾擔憂，XBB.1.5毒株是否會引發新一輪感染高峰？平靜了好一會兒的疫情又要開始了？

報導引述北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾1月25日接受健康時報採訪時表示，隨著中國出入境政策放開，可能會有更多感染BQ.1、XBB毒株的本土病例，但總體來看，今年上半年出現這兩種毒株流行可能性比較小，因為國內大部分人是在去年12月和今年1月感染，產生的抗體至少能夠保護到今年的3、4月。

中國疾控中心病毒病所所長許文波1月17日在國務院 聯防聯控機制新聞發布會上也表示，預計BQ.1和XBB傳播占比會逐漸升高，但不會單獨引起新一輪疫情升高。

另在2月15日中疾控發布的最新情況中，也明確提到2022年12月1日至2023年2月13日共發現本土重點關注變異株14例。那麼，新冠病毒新增變異株是否會大面積流行？報導引述著名公共衛生與流行病學專家曾光表示，中國10多億人群在短時間內集中發病後獲得了自然免疫，易感人群已經不足全人口的10%，免疫屏障是相當牢固的。

至於最近大家覺得生活回歸常態，是新冠病毒「突然消失」了嗎？李侗曾表示，新冠疫情沒有那麼容易消失。所以，中國的下一波是什麼時候出現，會到什麼程度都還不知道，只能是說做好這方面的監測，同時也提醒這些脆弱人群，他們要更好的防護自己。