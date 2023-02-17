「1顆氣球」驚嚇石家莊機場 多個航班備降 股市也下殺

中國各地飛往河北省石家莊的多個航班16日被迫備降分流至其他機場。對此中國民航華北地區管理局工作人員表示，因發現一不明飛行物，證實是氣球。(取材自中國空港訊息網)

中國氣球 是否入侵美國話題吵翻天，美國會日前通過譴責中國決議，全國人大昨批是美政客借題發揮。而在昨天，河北石家莊機場 中午多個航班因未能降落而備降其他機場或返航，致傳言不斷甚至驚動股市恐慌下殺；機場人員表示，原因是當時有不明飛行物占據空域，最後查出是一顆氣球，航班起降已在下午恢復正常。

財新網報導，16日上午11時到下午1時左右，飛航資訊軟體「飛常準」App 顯示，由廈門、海口、上海、秦皇島、三亞、達州等地飛往石家莊正定國際機場的多個航班備降或返航。據統計，該時段共有8個進港航班受此影響。航班追蹤App「飛常準」顯示，中午12時左右，多架到達地為石家莊的客機發出備降航班通知。出港航班則從上午11時左右有十幾班出現較長時間延誤。

截至下午，「飛常準」App顯示，2月16日石家莊機場預計進港航班132班，已取消52班，不正常航班9班；預計出港航班123班，已取消46班，不正常航班7班，「已執行航班」數量與「預計旅客流量」趨勢圖在中午12時左右跌至底部，其中「實際」執行的航班數量遠低於「計畫」執行航班，其後逐漸恢復。2023年2月以來，石家莊機場日均航班量均在140至180架次左右。

石家莊正定國際機場稍後表示，中午11時至1時左右，機場空域被占用，該時段到達的航班均未落地，備降於其他機場，下午已恢復正常。民航華北地區管理局值班工作人員的說法是，當時接到訊息說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球」，至於該氣球的具體情況，他並不了解。

中央社報導，中國股市昨天早盤漲勢強勁，滬指一度攻上3300點。午後，A股 突然大幅跳水，三大指數最後收盤均告下跌。多名分析師盤後發文提到，A股午後出現恐慌性下殺，其中原因之一就是石家莊機場傳出臨時空中管制，多航班備降其它機場。

疑似中國偵察氣球入侵美國領空引發軒然大波後，全球聞氣球色變，中國則反控美國高空氣球去年5月以來，至少10多次非法飛越中國領空。全國人大外事委員會昨天就美國眾議院通過「中國在美領土上使用高空氣球決議案」發表聲明， 指美眾議院此舉刻意渲染「中國威脅」，純屬借題發揮、煽風點火、惡意炒作和政治操弄，全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。