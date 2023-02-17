父債子還？南寧「百歲貸」受矚目 網譏：貸貸相傳

繼「房貸還到80歲後」，南寧房貸市場又傳「最長可貸至100歲」。（中新網）

繼「房貸年齡延至80歲」衝上熱搜，廣西南寧因「百歲貸」出圈。建發房產南寧旗下建案置業顧問稱，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的接力貸產品，消息一出引發爭議。集團銷售表示，實際上是「貸款 人年齡+貸款期限」最高可達100年，已撤回廣告。據報導，有越來越多城市加入這類「祖傳房貸」，中老年客群搶奪戰儼然開打。

來源：YouTube

綜合媒體報導，浦發銀行某支行個貸人士表示，最長可貸至100歲資訊不實，該行目前執行的業務並非「接力貸」，而是「合力貸」，該業務借款人年齡+貸款期限可貸至70周歲，以共同借款人中年齡最小的購房者認定借款期限。民生銀行客戶經理也表示，「沒有能貸到100歲的情況，有點誇張。」

廣告羅列的兩家樓盤銷售處表示，廣告確係開發商發出，其中關於「最長可貸至100歲」表述也確有其事，但廣告目前已被集團撤回。其宣傳的「最長可貸至100歲」系合作銀行的接力貸產品，也即借款人不超70歲，再加子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸30年，借款人和實際貸款年限最長可到100年。

此前，全國大多數銀行執行的政策是不超過65或70周歲。如今打開了年齡拉力賽。

北京 市場個別銀行可以將貸款者年齡和貸款期限的總和放寬到80年；杭州今年節後，建設銀行、浦發銀行等延長貸款年齡至75周歲，浙商銀行可延長到85歲；寧波中信銀行、北京銀行春節後已開始執行「年齡+年限」和提升至最高80周歲；廣州銀行仍普遍執行70或75周歲上限，但有類似接力貸產品（直系子女做擔保，不是借款人），最高年齡可以到85歲。