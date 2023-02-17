我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州市議會聯手 推擴大兒童抵稅法案

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

父債子還？南寧「百歲貸」受矚目 網譏：貸貸相傳

中國新聞組／北京17日電
繼「房貸還到80歲後」，南寧房貸市場又傳「最長可貸至100歲」。（中新網）
繼「房貸還到80歲後」，南寧房貸市場又傳「最長可貸至100歲」。（中新網）

繼「房貸年齡延至80歲」衝上熱搜，廣西南寧因「百歲貸」出圈。建發房產南寧旗下建案置業顧問稱，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的接力貸產品，消息一出引發爭議。集團銷售表示，實際上是「貸款人年齡+貸款期限」最高可達100年，已撤回廣告。據報導，有越來越多城市加入這類「祖傳房貸」，中老年客群搶奪戰儼然開打。

來源：YouTube

綜合媒體報導，浦發銀行某支行個貸人士表示，最長可貸至100歲資訊不實，該行目前執行的業務並非「接力貸」，而是「合力貸」，該業務借款人年齡+貸款期限可貸至70周歲，以共同借款人中年齡最小的購房者認定借款期限。民生銀行客戶經理也表示，「沒有能貸到100歲的情況，有點誇張。」

廣告羅列的兩家樓盤銷售處表示，廣告確係開發商發出，其中關於「最長可貸至100歲」表述也確有其事，但廣告目前已被集團撤回。其宣傳的「最長可貸至100歲」系合作銀行的接力貸產品，也即借款人不超70歲，再加子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸30年，借款人和實際貸款年限最長可到100年。

此前，全國大多數銀行執行的政策是不超過65或70周歲。如今打開了年齡拉力賽。

北京市場個別銀行可以將貸款者年齡和貸款期限的總和放寬到80年；杭州今年節後，建設銀行、浦發銀行等延長貸款年齡至75周歲，浙商銀行可延長到85歲；寧波中信銀行、北京銀行春節後已開始執行「年齡+年限」和提升至最高80周歲；廣州銀行仍普遍執行70或75周歲上限，但有類似接力貸產品（直系子女做擔保，不是借款人），最高年齡可以到85歲。

翻看各銀行條款，普遍都標註「子女擔保」、「子女作為共同借貸人」的條件。網友調侃，「父債子還，貸貸相傳」。

這兩天，一張房產公司製作的海報引發市場熱議，該海報宣稱南寧合作銀行住房按揭貸款年...
這兩天，一張房產公司製作的海報引發市場熱議，該海報宣稱南寧合作銀行住房按揭貸款年齡加貸款期限放寬，最長可貸至100歲，要求子女作為共同借款人。（取材自每日經濟新聞）

貸款 北京

上一則

聊天機器人發假新聞 謊稱浙江杭州「解除限行令」

延伸閱讀

各地救房市紛出大招 房貸期限可達90歲

各地救房市紛出大招 房貸期限可達90歲
中國掀父母購房子女接力還貸 還款期限延至90歲

中國掀父母購房子女接力還貸 還款期限延至90歲
中國房貸年齡上限放寬…新常態

中國房貸年齡上限放寬…新常態
大華府購房族 千禧世代占56%成主力

大華府購房族 千禧世代占56%成主力

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現