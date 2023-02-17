創「胡氏方法」分析國寶數量 大熊貓之父胡錦矗94歲病逝

1983年的胡錦矗。（取材自封面新聞／西華師範大學圖）

被譽為「中國大熊貓研究第一人」、「中國大熊貓之父」的胡錦矗教授，16日晚間病逝，享耆壽94歲。

來源：YouTube

胡錦矗是國際公認的大熊貓生態生物學研究奠基人，他獨創分析大熊貓數量的「胡氏方法」沿用至今。胡錦矗長期在西華師範大學任教，消息傳開，師生紛紛痛心表示惋惜，哀嘆「先生千古」。

封面新聞報導，胡錦矗1929年3月24日生於四川開江，他是西華師範大學珍稀動植物研究所教授。

1974年，45歲的胡錦矗受命進入四川臥龍，組建四川省珍貴動物資源調查隊，牽頭開展中國第一次大熊貓野外調查研究。他研究發明結合其它指標從大熊貓糞便分析大熊貓數量的調查方法，後來被命名為「胡氏方法，沿用至今。

基於胡錦矗科研團隊的調查情況，國務院 批准了將四川臥龍自然保護區由原來的2萬公頃擴建為20萬公頃，同時批准建立唐家河等5個國家級自然保護區，大熊貓等多種瀕危野生動物得到拯救。

胡錦矗在臥龍建立了世界上第一個大熊貓野外生態觀察站，取名「五一棚」。在野外調查期間，胡錦矗擔任了中國保護大熊貓研究中心第一任主任，完成世界上第一部全面探索大熊貓生態環境和生活習性的著作「臥龍的大熊貓」。胡錦矗也獲得了世界自然基金會的最高獎項「自然保護貢獻獎」。