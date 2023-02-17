氣球之亂民眾霧裡看花 胡錫進籲官方做更多通報

環球時報前總編輯胡錫進。（取材自微博）

河北石家莊機場 16日傳出臨時空管，因不明物體占據空域導致航班大亂，在查出是氣球 搗亂後，航班起降已恢復正常。但官方未披露氣球的後續資訊，大眾只能問一句「然後呢」便沒有下文。環球時報前總編輯胡錫進在自己的微博 發言稱，石家莊機場和青島即墨「擊落」事件，官方有必要就事情的原因及時主動向公眾通報。

紅星新聞援引華北地區管理局值班工作人員的話表示，其接到關於石家莊機場的反饋信息，說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球」。但胡錫進認為這顯然還不屬於官方的正式通報。

胡錫進指出，16日上午多個飛往石家莊機場的航班備降其他機場或返航，顯然非常態情況。官方有必要就事情的原因及時主動向公眾通報，這應成為官方信息公開的一種習慣。

前幾天，山東即墨海事局傳出發現不明飛行物，準備擊落，公眾很關心，但是後來沒了下文，他認為讓公眾知道後來的事情發展同樣是必要的。

胡錫進說，保密觀念很重要，但是政府信息公開同樣非常重要，兩者要圍繞「保密法」和「政府信息公開條例」實現平衡。

根據他個人多年的觀察，保密不到位，往往是觀念缺失無意造成的。但是信息公開做不好，不僅是觀念問題，而且經常是有意為之，不尊重政府信息公開條例。所以說解決後一個問題的實際難度更高，其綜合意義也更大。

許多網友也贊同胡錫進的觀點，網友留言「官方應該及時澄清，避免造成更大傷害」、「多出報導不會天塌」、「確實老百姓一頭霧水」，也有網友指出，官方通常都是被動的，究其原因主要是不把大眾當回事。