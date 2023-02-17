我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

晚上9點 功課沒做完別寫了 江蘇一小學「熔斷機制」家長看法兩極

中國新聞組／北京17日電
中國的中小學生每天消耗在作業上的時間可能是全球第一。（新華社資料照片）
中國的中小學生每天消耗在作業上的時間可能是全球第一。（新華社資料照片）

近日，江蘇常州市博愛小學發布「9點作業熔斷機制」引發熱議。該校規定，小學生晚上9點後無條件停止做作業，未完成作業的第二天也不用補做，用意是在讓老師們提高課堂效率，確保學生的睡眠時間和質量。但此舉是為學生減負還是增壓則有兩極看法，有人認為減輕了孩子的課業負擔；但也有家長和師生擔心將使學生練習量不足，影響升學競爭。

來源：YouTube

中新網報導，常州市博愛小學學校相關負責人表示，作為學校方，本學期啟用這個機制，意在讓老師們提高課堂效率，讓問題在課內解決。課後作業要精選。減少重複、機械性作業，為確保學生睡眠時間和睡眠質量提供支持。

近年來，多地學校都在嘗試實行作業「熔斷機制」。大公報指出，在安徽阜陽，某小學實施作業「超時熔斷制度」，指不管是什麼原因，不管是哪個學科的作業，只要超過晚上9點，或總用時超過60分鐘，必須停止，並且不需要補做。而該地一所初中則規定，每天書面作業平均完成時間不超過90分鐘，學生經努力到晚上10點仍完不成書面作業的，經家長簽字確認後，可以不完成剩餘作業。江蘇南京市一小學則設置兩個「熔斷機制」：晚上9點後，如果三到六年級學生還有作業沒有完成，或如果語數英三門作業超過一個小時沒做完，可根據孩子情況申請免做。也有學校要求作業熔斷必須由家長而不是孩子提出。

不少家長認為，「熔斷機制」很人性化，可以讓孩子早點睡覺。有的家長則提出，如果孩子的作業到9點還沒完成，也不用怕老師責怪了，家長也不會因此逼孩子，親子關係將得到改善。

一名初中老師說：「其實我們也不想布置很多作業，但有家長會主動要求，感覺作業多老師才敬業。現在有了『熔斷』，老師可以把更多時間放在備課和培養發散性思維上，對素質教育更有利。」

一位贊成的爸爸說：「晚上輔導兩個孩子的功課比上班還累，作業熔斷了，我們家長的陪讀負擔也減輕了」。

也有網友覺得應該慎重，質疑該做法會不會造成孩子等時間、摸魚寫作業等情況。一名網友說：「之後一定有一些孩子會理直氣壯地說學校說九點之後可以不寫作業就不寫了」。表面上看「減負」了，學生和家長的焦慮反而增加。結果是成績差距越來越大。

一位反對的家長：那我肯定要給孩子「加餐」的，你怎麼知道別人家的孩子9點後是不是還在做作業呢？大家都在奔跑，你站在原地就是後退，輸不起啊。

升學 教育 親子

上一則

男大生5天換乘32輛公交返校 從合肥到上海650公里花76元

下一則

浙江流氓翻牆闖學校 打死2學生…疑因沒收手機惹怨

延伸閱讀

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極
公派留俄 民間看法分歧「侵烏不名譽 返國就業也不易」

公派留俄 民間看法分歧「侵烏不名譽 返國就業也不易」
需不講排場、不搞攀比...江蘇一地選「最美丈母娘」

需不講排場、不搞攀比...江蘇一地選「最美丈母娘」
時尚？難懂？巴黎奧運各運動項目圖標公開 看法兩極

時尚？難懂？巴黎奧運各運動項目圖標公開 看法兩極

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用