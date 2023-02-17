晚上9點 功課沒做完別寫了 江蘇一小學「熔斷機制」家長看法兩極

中國的中小學生每天消耗在作業上的時間可能是全球第一。（新華社資料照片）

近日，江蘇常州市博愛小學發布「9點作業熔斷機制」引發熱議。該校規定，小學生晚上9點後無條件停止做作業，未完成作業的第二天也不用補做，用意是在讓老師們提高課堂效率，確保學生的睡眠時間和質量。但此舉是為學生減負還是增壓則有兩極看法，有人認為減輕了孩子的課業負擔；但也有家長和師生擔心將使學生練習量不足，影響升學 競爭。

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中新網報導，常州市博愛小學學校相關負責人表示，作為學校方，本學期啟用這個機制，意在讓老師們提高課堂效率，讓問題在課內解決。課後作業要精選。減少重複、機械性作業，為確保學生睡眠時間和睡眠質量提供支持。

近年來，多地學校都在嘗試實行作業「熔斷機制」。大公報指出，在安徽阜陽，某小學實施作業「超時熔斷制度」，指不管是什麼原因，不管是哪個學科的作業，只要超過晚上9點，或總用時超過60分鐘，必須停止，並且不需要補做。而該地一所初中則規定，每天書面作業平均完成時間不超過90分鐘，學生經努力到晚上10點仍完不成書面作業的，經家長簽字確認後，可以不完成剩餘作業。江蘇南京市一小學則設置兩個「熔斷機制」：晚上9點後，如果三到六年級學生還有作業沒有完成，或如果語數英三門作業超過一個小時沒做完，可根據孩子情況申請免做。也有學校要求作業熔斷必須由家長而不是孩子提出。

不少家長認為，「熔斷機制」很人性化，可以讓孩子早點睡覺。有的家長則提出，如果孩子的作業到9點還沒完成，也不用怕老師責怪了，家長也不會因此逼孩子，親子 關係將得到改善。

一名初中老師說：「其實我們也不想布置很多作業，但有家長會主動要求，感覺作業多老師才敬業。現在有了『熔斷』，老師可以把更多時間放在備課和培養發散性思維上，對素質教育 更有利。」

一位贊成的爸爸說：「晚上輔導兩個孩子的功課比上班還累，作業熔斷了，我們家長的陪讀負擔也減輕了」。

也有網友覺得應該慎重，質疑該做法會不會造成孩子等時間、摸魚寫作業等情況。一名網友說：「之後一定有一些孩子會理直氣壯地說學校說九點之後可以不寫作業就不寫了」。表面上看「減負」了，學生和家長的焦慮反而增加。結果是成績差距越來越大。

一位反對的家長：那我肯定要給孩子「加餐」的，你怎麼知道別人家的孩子9點後是不是還在做作業呢？大家都在奔跑，你站在原地就是後退，輸不起啊。