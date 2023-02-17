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8歲女童 情人節收2萬元鑽石項鍊 原來是小男生偷媽媽首飾

中國新聞組／北京17日電
8歲女孩被同學送2萬多元的鑽石項鍊，女孩告訴媽媽「我不要他還非要給我」。（取自九派新聞）
8歲女孩被同學送2萬多元的鑽石項鍊，女孩告訴媽媽「我不要他還非要給我」。（取自九派新聞）

湖南益陽一名8歲女孩在情人節當天，收到男同學送的2萬多元鑽石項鍊，女孩母親要女兒趕緊送還，起初男同學母親說，送出去的東西不能收回，她覺得不妥，將項鍊的照片發給了對方，對方才發現是自己兒子，偷了她的鉑金鑽石項鍊送女同學。

來源：YouTube

綜合媒體報導，女童的母親湯女表示，2月14日當天接女兒放學時，孩子提及班上一名男同學送了一條項鍊當禮物給她，「我不要他還非要給我」。

湯女表示，自己了解情況後，趕緊告訴女兒不能要，「那不行，明天上學要還給人家」。湯女說：「我後來給對方的媽媽打了電話，告訴她，你兒子送了我女兒一條項鍊，看上去挺貴的，她媽媽就說，『沒關係，送了就送了，我跟我的崽說過，送出去的東西不能收回」，我說那不行，因為這個東西比較貴重。」

湯女稱，自己隨後將項鍊的照片發給了女兒同學的媽媽，才得知這是對方的鉑金鑽石項鍊，價值2萬多元。「我第二天早上送女兒上學的時候，就還給她了。」 

此消息一出，立刻引發網友們熱議，就有人打趣地說，「現在的小朋友比我都有錢，羨慕了」、「我長這麼大都沒收過這麼貴的禮物」；還有網友笑稱，這是從小就訂親的概念嗎？還有調侃道，「他是懂借花獻佛的哈哈哈」、「某些男友都不如小朋友」、「小伙子不錯，有前途！」「乾脆定個娃娃親，就不用還了！」「現在兩家人都知道男生的小心思了！」

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