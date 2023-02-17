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「比翼雙飛的愛情」轟-6K機長與空軍女飛行員甜蜜領證

中國新聞組／北京17日電
轟-6K機長陳嘉樂（右）與女飛行員陳密兩人比翼齊飛的誓言感動網友。（取材自央視網）
轟-6K機長陳嘉樂（右）與女飛行員陳密兩人比翼齊飛的誓言感動網友。（取材自央視網）

還記得去年中國航展上年輕的轟-6K機長陳嘉樂嗎？2022年他與同為空軍的女友陳密領證結婚了。兩人是同年招飛、相伴成長，甜蜜的愛情故事讓不少人羨慕。

陳嘉樂是空軍航空兵某師轟-6K機長，2022年第一次參加中國航展的他曾向廣大青年發出「邀請」：「希望廣大青年朋友加入我們這個集體，一起守護祖國的藍天大海。」當初被不少網友關注。

央視網報導，陳嘉樂高中就讀於湖南省岳陽市一中，曾連續兩年獲得學校運動會長跑冠軍，還是校籃球隊的隊員。2013年，他通過招飛檢查，並以高於一本線36分的高考成績，被空軍航空大學錄取。

陳嘉樂說，「招飛之初，轟-6K剛向世人展示，我那時就下定決心一定要飛上轟-6K」。軍校畢業後，陳嘉樂被分配到航空兵部隊，幾乎常年處於弓滿弦張的備戰狀態，僅三年多就成長為一名轟炸機機長。談到自己取得的成績，陳嘉樂謙虛地說，「我們更應感謝自己生逢其時，身處偉大時代才有了充分施展才幹的廣闊舞台。我們部隊還有很多年輕的機長正在加速成長」。

報導指出，陳嘉樂的新婚妻子陳密是西部戰區空軍某部飛行員，也是空軍第十批女飛行員。2013年她經歷層層篩選，從全國數十萬名應屆高中畢業生中脫穎而出，考入空軍航空大學。2017年夏天，陳密轉入哈爾濱飛行學院某旅訓練，並被授予軍事學學士學位，成為空軍第三批殲擊機女飛行員。

陳密在對陳嘉樂的表白中寫道：「藍天巾幗，初心不變。感謝你一直那麼篤定地支持我，我知道這不僅是對愛情的堅守，更是對祖國藍天事業的堅守」。陳嘉樂也寫下對陳密的誓言：「同為飛行員，我們實現了年少時最赤誠的夢，如今又擔起了同樣的使命，守護祖國藍天和萬家燈火。願我們步履不停，去奔赴我們最執著的夢，一直堅守初心，讓大家更安寧，讓小家更溫暖」。️

陳密、陳嘉樂兩人攜手並肩、比翼雙飛的誓言感動網友，紛紛留言，「這樣的愛情太甜了」、「真是郎才女貌」、「完美相伴」、「這也太般配了吧」。

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