我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者

「不是梅花鹿」 浙小四生糾正教科書 人教社修正去斑點

中國新聞組／北京16日電
浙江小四生在去年發現課文的配圖不合理，寫信給人教社，圖為修定後的配圖。（取材自都市快報橙柿互動）
浙江小四生在去年發現課文的配圖不合理，寫信給人教社，圖為修定後的配圖。（取材自都市快報橙柿互動）

目前就讀浙江臨海市哲商小學的四年級生陳一逸，是一個動物迷，去年2月預習三年級下學期的語文書時，發現第七課「鹿角和鹿腳」配圖和內容不符合，寫信給人教社；今年新學期語文課本配圖已修正，令他興奮不已。

都市快報橙柿互動報導，陳一逸的母親李女士表示，「這篇課文是選自『伊索寓言』，文中主角是一頭鹿，然後它遇到了一隻獅子。兒子說，獅子是生活在非洲大陸，印度也有分布。而配圖是梅花鹿，可是梅花鹿主要分布在中國、日本以及俄羅斯東部。所以梅花鹿和獅子這兩個物種是不可能相遇的。」她聽了兒子的疑問，便鼓勵他仔細查資料，尋找答案。

陳一逸搜索了很多信息後，猜測：如果不是梅花鹿，那麽「伊索寓言」中說的那頭鹿，可能是什麽鹿呢？

報導指出，他認為有可能是印度豚鹿，因為印度豚鹿的角和梅花鹿的角一樣都非常美麗而且巨大。但是豚鹿身上的皮毛是棕褐色的，沒有點點；如果是在非洲的話，那麽獅子遇到的很有可能是馬鹿。因為馬鹿就是生活在亞洲、歐洲、北美洲和北非地區。而馬鹿的角也非常美，但是它的身體是深褐色的。

於是，陳一逸便給人民教育出版社寫了封信，認為配圖用梅花鹿不合理，希望出版社能找到一張更符合這個故事的圖片。此後，母子倆又在網上請教南京紅山動物園的工作人員，這個質疑也得到了肯定。

去年5月人教社回信說，「『鹿角和鹿腳』一文是從『伊索寓言』中的故事改編而來的，書中也沒有說明這個故事中的獅子和鹿，究竟是分布在古希臘地區，還是分布在其他地區；而且寓言故事往往不是寫實的，而是作者為了說明一個道理來虛構、創編的故事，其中出現的動物及相關情節，不一定要視為生活真實。」

收到回信後，陳一逸很開心，說自己的努力被看見了。

李女士說：「我是一名高中語文老師，知道教材的編寫、修正是個非常繁覆的過程，需要耗費大量的人力、物力和財力，所以知道教材大概率不會被改動。但作為一名普通小學生，能對教材提出問題，這本身就很棒了。」

日前小學開學了。報導指出，李女士意外發現，三年級的語文課本中，這一課的插圖真的改了，配圖的小鹿和之前的一樣，但是原本身上有一些白色斑點，現在已經沒有了。

教科書之前的配圖。（都市快報橙柿互動 ）
教科書之前的配圖。（都市快報橙柿互動 ）

印度 動物園 教育

上一則

曾開拖拉機遊藏 「網紅管管」遭網暴自殺亡 留下老父母及妻兒

延伸閱讀

印度煤王財報轉盈 股價跳升

印度煤王財報轉盈 股價跳升
印度航空訂470架波音及空中巴士 商用航空史最大筆交易

印度航空訂470架波音及空中巴士 商用航空史最大筆交易
FT：蘋果想在印度複製「中國製」經驗 踢到多塊絆腳石

FT：蘋果想在印度複製「中國製」經驗 踢到多塊絆腳石
阿里出清印度版支付寶股權 套現3億美元 螞蟻仍持股25％

阿里出清印度版支付寶股權 套現3億美元 螞蟻仍持股25％

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光