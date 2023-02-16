「不是梅花鹿」 浙小四生糾正教科書 人教社修正去斑點

浙江小四生在去年發現課文的配圖不合理，寫信給人教社，圖為修定後的配圖。（取材自都市快報橙柿互動）

目前就讀浙江臨海市哲商小學的四年級生陳一逸，是一個動物迷，去年2月預習三年級下學期的語文書時，發現第七課「鹿角和鹿腳」配圖和內容不符合，寫信給人教社；今年新學期語文課本配圖已修正，令他興奮不已。

都市快報橙柿互動報導，陳一逸的母親李女士表示，「這篇課文是選自『伊索寓言』，文中主角是一頭鹿，然後它遇到了一隻獅子。兒子說，獅子是生活在非洲大陸，印度 也有分布。而配圖是梅花鹿，可是梅花鹿主要分布在中國、日本以及俄羅斯東部。所以梅花鹿和獅子這兩個物種是不可能相遇的。」她聽了兒子的疑問，便鼓勵他仔細查資料，尋找答案。

陳一逸搜索了很多信息後，猜測：如果不是梅花鹿，那麽「伊索寓言」中說的那頭鹿，可能是什麽鹿呢？

報導指出，他認為有可能是印度豚鹿，因為印度豚鹿的角和梅花鹿的角一樣都非常美麗而且巨大。但是豚鹿身上的皮毛是棕褐色的，沒有點點；如果是在非洲的話，那麽獅子遇到的很有可能是馬鹿。因為馬鹿就是生活在亞洲、歐洲、北美洲和北非地區。而馬鹿的角也非常美，但是它的身體是深褐色的。

於是，陳一逸便給人民教育 出版社寫了封信，認為配圖用梅花鹿不合理，希望出版社能找到一張更符合這個故事的圖片。此後，母子倆又在網上請教南京紅山動物園 的工作人員，這個質疑也得到了肯定。

去年5月人教社回信說，「『鹿角和鹿腳』一文是從『伊索寓言』中的故事改編而來的，書中也沒有說明這個故事中的獅子和鹿，究竟是分布在古希臘地區，還是分布在其他地區；而且寓言故事往往不是寫實的，而是作者為了說明一個道理來虛構、創編的故事，其中出現的動物及相關情節，不一定要視為生活真實。」

收到回信後，陳一逸很開心，說自己的努力被看見了。

李女士說：「我是一名高中語文老師，知道教材的編寫、修正是個非常繁覆的過程，需要耗費大量的人力、物力和財力，所以知道教材大概率不會被改動。但作為一名普通小學生，能對教材提出問題，這本身就很棒了。」

日前小學開學了。報導指出，李女士意外發現，三年級的語文課本中，這一課的插圖真的改了，配圖的小鹿和之前的一樣，但是原本身上有一些白色斑點，現在已經沒有了。