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詹天佑題字 毛澤東搭過…北京清華園車站舊址翻新

中國新聞組／北京16日電
清華園車站舊面貎。（取材自維基百科）
清華園車站舊面貎。（取材自維基百科）

北京清華園車站老站房日前完成主體修繕工程，進入收尾階段。清華園車站，始建於1910年（清朝宣統二年），是一座中西合璧式的外廊式單層建築，是京張鐵路重要的歷史見證，具有較高的科學價值和人文價值。清華園老站房現存的中央站匾，乃京張鐵路總工程師詹天佑題寫。

北京青年報報導，清華園老站房2012年公布為北京海淀區普查登記文物，今年2月升級為市級文保單位。去年清華園老站房開始修繕，預計今年3月下旬對公眾開放。

根據「中華人民共和國文物保護法」規定，市政府同意市文物局提出的第九批北京市文物保護單位增補名單共兩處，新增的市級文保單位分別為正陽橋遺址和清華園車站舊址。華園車站舊址位於海淀區清華園鐵路宿舍1號樓北側，2012年公布為海淀區普查登記文物，此次升級為市級文保單位。

據了解，1949年3月25日，毛澤東等中共領導人乘火車抵達清華園車站，踏上了北平的土地。1960年，為配合清華大學校園擴建，京張鐵路（此時已改稱京包鐵路）向東平移800米，並建立清華園站新址，原來的車站逐漸廢棄，老站房北側約五分之二的建築被拆除，倖存建築曾一度用於居住。為保護好清華園車站舊址，2022年，清華園車站重點文物修繕保護項目正式啟動，預計2023年3月下旬，清華園車站舊址將正式對公眾開放。

清華園車站。（取材自北京青年報/視覺中國圖）
清華園車站。（取材自北京青年報/視覺中國圖）

北京 華人 中共

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