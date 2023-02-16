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吉林規定：養狗擾民 1年被罰3次沒收

記者陳政錄／綜合報導
中國有地方規定，養狗若擾民，一定期間內遭處罰多次的飼主，就可能被公安機關沒收犬隻，引起討論。（本報資料照片）
中國有地方規定，養狗若擾民，一定期間內遭處罰多次的飼主，就可能被公安機關沒收犬隻，引起討論。（本報資料照片）

狗是人類忠實的朋友，但若干擾到他人生活，也容易引起爭議。近日吉林省通化市城管局在回應網友留言時指出，按照該地規定，若飼養犬隻干擾他人正常生活，間隔不滿一年累計處罰三次的，將由公安機關協助城市管理行政執法部門沒收犬隻。

澎湃新聞報導，該名網友近日在中共黨媒「人民網」所設立，供領導幹部查閱、知悉民眾反映問題的「領導留言板」上留言，反映有鄰居養狗擾民，建議當地政府應限制養犬數量、辦理犬證須鄰居簽字認可等內容時，涉事機關吉林省通化市城市管理行政執法局，於13日做出上述回應，並因此引發外界討論。

吉林通化城管局回覆表示，經研究，網友的建議在相關法規中未做規定也未明確，但已收集該建議，將在「通化市養犬管理條例」修訂期間，向上級立法部門提出修改建議。

回覆也表示，根據「通化市養犬管理條例」，飼養犬隻干擾他人正常生活或者放任、驅使犬隻恐嚇、傷害他人的，由公安機關依法予以處罰。因干擾他人正常生活，間隔不滿一年累計處罰三次的，由公安機關協助城市管理行政執法部門沒收犬隻，註銷養犬登記，三年內不予辦理養犬登記。

因此，吉林通化城管局回應網友指出，如遇犬隻擾民，請當即聯繫公安機關報警，後續如滿足「間隔不滿一年累計處罰三次」條件，城管將聯合公安機關進行執法。

除了吉林通化外，多地對養犬者若在一定期限內被處罰多次，做出執法部門可沒收犬隻的規定，例如自今年1月1日起施行的內蒙古「巴彥淖爾市養犬管理條例」，及湖南省「長沙市養犬管理條例」、山西省「運城市養犬管理規定」等，均規定兩年內累計受到行政處罰三次以上的，由公安機關沒收其犬隻。

另在濟南、重慶、廣州等，雖沒有明確沒收犬隻的規定，但也對累計多次處罰者，限制數年內不予辦理養犬登記。

上述規定近日引發網友討論，有人說「確實是對小動物不太友好」、或反問「有些人比狗還擾民」，也有人質疑，應該被處罰的是飼主，而不是狗，強調「人與狗的矛盾本質上是人與人的矛盾」。

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