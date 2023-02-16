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真假？2400年前 戰國就有沖水馬桶

記者黃雅慧／綜合報導
陝西秦漢櫟陽城遺址考古公布發現了一處約西元前2400年、戰國時期的高等級「沖水式廁所」遺跡。（新華社）
陝西秦漢櫟陽城遺址考古公布發現了一處約西元前2400年、戰國時期的高等級「沖水式廁所」遺跡。（新華社）

陝西秦漢櫟陽城遺址考古公布發現了一處約西元前2400年、戰國時期的高等級「沖水式廁所」遺跡，也是中國考古發現的第一個「沖水式」廁所。這意味著早在西元2000多年，中國便存在沖水式馬桶。

來源：YouTube

新華社報導，中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞表示，考古工作者在3號建築基址發現一處廁所遺跡：其由台基上的室內廁位和房外排污坑兩部分組成，受晚期遺存破壞，廁位上部結構不存。這也是中國歷代宮城考古中發現的唯一一例廁類遺存。

此外，考古工作者還在疊壓於宮殿建築之上的地層中，清理出成片分布的由田間道路、溝渠、水井、田地等組成的漢代農田，農田中還可清晰看到較規律分布的犁溝、牛蹄印，這是第一次在秦漢都城附近發現的農業景觀。

秦漢櫟陽城位於陝西省西安市閻良區新興、武屯街道。據文獻記載，在秦遷都咸陽之前，櫟陽有30餘年時間作為秦朝首都，秦人並在這期間於此開展一系列社會變革，比如史上知名的商鞅變法就發生在此時此地。一直至秦末楚漢時期，櫟陽先為塞王司馬欣之都，後為漢王劉邦之都，這裡也是大漢王朝的第一個都城。

而櫟陽城的考古工作自1980年代確定了一號古城而揭開序幕，此後從2012年開始，由中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮與上林苑考古隊，進一步發現二號、三號古城，並確定三號古城為戰國中期至西漢前期的櫟陽城，且逐年大面積發掘。直到去年，考古工作者對櫟陽城遺址三號古城編號為3號、11號的兩座宮殿建築進行了全面發掘。

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