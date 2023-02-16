「畢業5年存款5千」她名校畢業稱：當廢物也挺好 火了

視頻主人公彎彎和超超快30歲。（視頻截圖）

最近，B站視頻「我：畢業5年，存款5000（人民幣，下同） 她：中傳碩士，火鍋店保潔」在中國引起熱烈討論，兩名「211」（21世紀100所重點大學）名校畢業生「高開低走」，儘管畢業後的就業 道路不順利，她們笑稱自己是「廢物」的自白影片，卻意外引起不少網友共鳴，吸引超500萬的播放量，相關話題的微博閱讀量高達5億。

來源：YouTube

紅星新聞報導，影片中的兩位主角彎彎和超超快30歲了，彎彎畢業5年換了12份工作、存款不足5000元；超超大齡跨專業考研、中傳碩士畢業卻不斷失業、從頭學畫畫、去火鍋店幹保潔。面對看起來有些「失敗」的人生，她們在影片中笑意暖暖地告訴大家，「別人說我們是一手好牌打得稀爛，但掀翻牌桌後，會發現你的選擇還有很多」、「我感到了從未有過的自由和開闊」。

2017年華中師範大學新聞傳播學院畢業的兩人，彎彎選擇直接找工作，畢業5年期間換了許多工作，曾在廣告公司做廣告策劃，也當過短視頻公司的編導「雖然也做出了一些成就，但到最後，仍舊是對短視頻工作開始感到厭倦」，無止境的加班也讓她的腰間盤突出，於是決定辭職。

彎彎說，「然後跟超超去了一家公司做兒童編劇，後來因為行業原因被裁掉了。前段時間，我想考研後再去考公務員，但這不是一條我喜歡的路，備考期間自己的狀態也不好，常常做噩夢，最後也沒上岸。」

頻繁換工作導致彎彎沒有多少存款，近一年脫產考研，過年時驚訝發現存款只剩下5000元。

至於超超，則是因為在學期間一門寫作課，老師播放電影 「藍色大門」，意外觸動她想踏入電影領域的心，「認真準備半年，順利考上中國傳媒大學的電影學專業」。超超喜歡創作，劇本也曾獲老師認可因而引薦「繡春刀」編劇認識。

但超超畢業後找工作不太順利，就去做了兒童動畫編劇，她說，「工作環境和薪資都很不錯，一年後因為政策原因被裁員 了。隨後找了幾份工作都不是我喜歡的，就去到火鍋店。我不覺得去火鍋店打工有什麽丟人，它只是我人生的一個過渡階段而已。」

●「樂當廢物」 坦然面對失敗

彎彎和超超表示，對於視頻受到如此大的關注感到很意外，「可能網絡上被大家看到的只是一小部分光鮮亮麗的人。我們以坦然和快樂的態度面對失敗，展現在大家面前，會讓大家覺得自己也可以喘口氣，不用活在一個標準體系下」

視頻發出後，她們收到許多訊息，彎彎提及一條讓她印象深刻的評論，網友寫道，「少數人把自己少數的成功經驗當成一個普世的道理講出來，讓別人引以為鑑，但其實大多數人都是普通人」。她說，可能真的失敗才是常態，「我們看到的少部分人的成功其實只是金字塔尖而已，大部分人還是在努力謀生」。

面對五年來的「失敗」，她們坦言：「當個廢物也挺好！」

彎彎回應稱，「我們選擇接納自己，與自己和解，接受自己的普通。心態的轉變不是躺平，而是更快樂地繼續去努力，更快樂地去生活。」