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27年前黃金被扣 山東翁申請返還 公安拒：超過法定時效

中國新聞組／北京16日電
27年前的「扣押筆錄」。(取材自澎湃新聞)
27年前的「扣押筆錄」。(取材自澎湃新聞)

山東省棲霞市一名村民27年前購買黃金，卻被棲霞市公安局以涉嫌「投機倒把罪」，扣押黃金360多克和700元（人民幣，下同）現金。男子去年向棲霞市公安局提出刑事賠償申請，要求返還扣押的黃金，但公安局竟以「賠償請求已超法定時效兩年」為由拒絕。

澎湃新聞報導，今年60歲的蘇家店村村民王好泉表示，事發在1996年，當時有兩名陌生男子來到家中，以快過春節需要現金為名，將隨身攜帶的一塊重約101.3克的足赤金塊和三塊共重約474克的含金量55%的金塊（折合足金260.7克）賣給他和同村的另一名村民。

然而，黃金買到手沒多久，棲霞市公安局民警上門將他抓獲，稱他涉犯「投機倒把罪」，並在另一村民家中搜出所購黃金，棲霞市公安局扣押360多克黃金和人民幣700元。

王好泉說，他被抓第二天便回家了，此後再未接到過關於對該案進一步處理的通知。

2022年8月，王好泉向棲霞市公安局提出刑事賠償申請，要求公安機關返還扣押的黃金；如不能退還黃金原物，則按照對本案做出處理當日的黃金市場價格計算，支付相應的賠償金。但兩個月後，棲霞市公安局以該賠償請求已超兩年的法定時效為由，決定不予賠償。王好泉不服，向山東省煙台市公安局申請複議。

近日複議結果出爐，煙台警方認為，王好泉的賠償請求並未超過法定時效，責令棲霞市公安局重新作出賠償決定。

對此，棲霞市公安局工作人員表示，該局法制大隊尚未收到「刑事賠償覆議決定書」，收到後，該局將按照煙台市公安局指令辦理。

王好泉委託的代理人、律師張鐵雁介紹，在「賠償請求人請求公安機關返還被扣押黃金」這類案件中，如果公安機關未對涉案黃金作出處理或未將處理決定送達被扣押人，應視為對涉案黃金的扣押處於持續狀態，賠償請求人申請賠償就不存在「賠償請求已超過法定時效」的問題。

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