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想划船從杭州→北京 2男被攔截 網：鬧半天拱宸橋都沒划過去

記者陳言喬／綜合報導
大明和豬豬俠從網上買了充氣船、救生衣。（視頻截圖）
大明和豬豬俠從網上買了充氣船、救生衣。（視頻截圖）

中國兩名男子突發奇想，買了充氣船、救生衣，計畫用一個半月的時間，試圖從杭州沿京杭大運河划到北京，但知兩人剛出發划了5公里多就被水上執法大隊人員攔截上岸。網民笑稱，「你倆鬧了半天拱宸橋都沒划過去」、「按這個速度，今年能出浙江嗎？」

來源：YouTube

光明網報導，兩人划船到北京的相關視頻近日引起在網路流傳，並已有100萬點擊率。影片中，兩位完全沒有划船經驗自稱「大明」和「豬豬俠」的男子，買了充氣船、救生衣，計畫用一個半月的時間，從杭州沿京杭大運河划到北京。「大明」說，去年看到一個新聞，說是京杭大運河全線開通，就萌生這個想法，本打算從北京往杭州划，但此時北京河道正結冰，所以改從杭州出發。

2月9日，大明和朋友來到杭州，充氣船是從網上買的，再加上一些裝備，總共花4000元人民幣（約584美元）， 10日上午從錢塘江和大運河交匯處下河，計畫一個半月划到北京，但網民計算，按照兩人的實際速度可能要半年才能划到。

報導稱，當日兩人中午划到西湖文化廣場附近，還不到6公里，就被杭州市交通運輸行政執法隊攔截，執法人員稱，運河是杭州的主航道，有貨船、水上巴士通行，未經審批不可以下水划船。充氣船被大船撞到、被螺旋槳割到或被風浪掀翻的情況都可能發生，太危險，不安全。其後被警方帶走，接受安全教育，並寫了檢討。

兩人的「壯舉」雖未能實現，但不少人看了影片也好奇，尤其京杭大運河長達1789公里，在時隔百多年後去年再次實現了全線通水，網民紛紛討論如今是否真的能從杭州坐船去北京。

另據上觀新聞報導，早在1986年夏天，蔣衛民和朋友徐水強，就划著一艘皮划艇，從杭州出發沿京杭大運河北上，40多天後，兩位20出頭的小伙成功到達北京，當年中央電視台和多家報紙還專門做了報導。不過，當時京杭大運河多處斷流，兩人不時扛著皮划艇過旱地，部分斷流處太長還得請當地村民用馬車拉著他們走上幾公里的旱路。

都市快報報導，京杭大運河雖已「全線通水」，但還未「全線通航」。

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