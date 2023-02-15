深圳電子廠徵才考莊子 是煙霧彈？ 可加班就能得高分

電子廠的「莊子」考題。(取材自上游新聞)

網傳深圳一家電子廠舉辦入職考試，內容竟包含數學、理化及「莊子」等；但網民發現前面幾題都是煙霧彈，其實只要回答能接受加班、服從管理等就能得高分，試卷設計可能只是要找出聽話的員工。

綜合上游新聞及港媒報導，網傳深圳一家電子廠的入職測試試題，試卷分成填充題、選擇題及是非題；其中填充題有10題，每題1分，不僅包含數學、物理，還包括「莊子」「荀子」及英文等。例如試題中問「荀子勸學」中哪兩句以劣馬的執著為喻，強調為學必須持之以恆？

報導引起網民關注，許多人感「驚訝」紛紛留言「找工作真的很難」、「電子廠要求真高」、「進入這電子廠都是厲害的人」、「自問沒這料子」、「太難了」、「有多少人懂？」

第二部分選擇題則與中國勞動法規相關，5題共15分；第三部分是非題則涉及是否服從工作安排和工作紀律有關，3題共75分。

網民表示這項考試可能是逆向思考，擁有太多知識及勞動法規的員工即使答得全對也才得25分，而只要回答能接受加班、不帶手機 及服從管理就能得到75分輕鬆過關。

媒體以應聘者身分致電該電子廠查詢，相關負責人回應，「沒什麼用，都是瞎扯淡的」，還表示工廠請人一定看工作能力，「那些題有什麼用？沒有什麼大用處」，所以不要太在意。

網民批評是搞形式主義，試卷設計可能只是為找出聽話的員工。