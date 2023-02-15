萌化秦檜？ 「滿江紅」眾籌產品下架 製片方協調退款
電影「滿江紅」在眾籌網站摩點上發起眾籌的部分產品近日引發批評，其中宰相令牌、秦檜書籤、酷似風波亭的沙漏等衍生品被吐槽「萌化秦檜」、「洗白奸臣」。製片方宣布取消該眾籌，並發布道歉聲明稱將盡全力協調退款。
觀察者網報導，電影「滿江紅」圍繞著宰相秦檜與小兵張大展開，南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者死在宰相駐地，所攜密信也不翼而飛，一個小兵與親兵營副統領機緣巧合被裹挾進這巨大陰謀之中，宰相秦檜命兩人尋找兇手和真相……該片由張藝謀執導，春節上檔，票房大豐收。
據報導，狸投潮流（北京）文化有限公司近日在眾籌網站上發起「電影『滿江紅』官方授權周邊衍生品」眾籌項目，目標籌集金額人民幣10萬元（約1.46萬美元）。眾籌周期為30天。所有的產品均以電影中的重要道具和元素為靈感。
北京商報報導，有網民發現其中「令」牌香薰擴香石，是以電影中主角張大所使用的令牌為原型按照1：1比例製作，上面寫有「宰相通令，全軍提調」的字樣，影片中是秦檜親自賜給張大查案的信物，而在出品方的產品示意圖中，「令」牌香薰可以作為掛件在車內使用，有網友質疑「這是在賣秦檜周邊？」
此外，「紅了櫻桃」創意沙漏的造型盡管是以電影場景中的中式大院元素設計，也被網民認為容易讓人聯想到「風波亭」。
此外，贈品御賜令牌卡包也同樣引來質疑，因為在「滿江紅」中這塊御賜令牌是片中宰相府副總管武義淳持有，還曾拿出來震懾眾人，其金色的外觀也讓網民聯想到宋高宗召回岳飛的十二道金牌，有網友質疑設計者：「這是把岳飛召回受死的東西……你們是認真的？」
上一則
港免費電視、電台新規 認識國安法 1周須播30分鐘節目
下一則
FB留言