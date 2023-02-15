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鮮花、手機都有…情人節淘垃圾桶 新致富秘笈？

中國新聞組／北京15日電
垃圾桶在情人節當天插滿鮮花。（取材自央視網）
垃圾桶在情人節當天插滿鮮花。（取材自央視網）

情人節剛過，社媒仍一片「粉紅閃光」。但求愛過程並非盡如人意，垃圾桶裡的鮮花與禮盒都在提醒著單身人士「醒醒吧，你沒有對象」。但在哀傷「連垃圾桶都能收到花」之際，有人開發致富秘笈，他們蹲點翻找垃圾桶，有鮮花、零食，甚至連手機等奢侈品都撿得到。但有媒體分析稱，蹭流量的比「撿垃圾」的多。

來源：YouTube

央視網報導，近日，有網友在社交平台分享在情人節這天「撿垃圾」的經歷，迅速引發了大量網友共鳴。

作為情人節標配的花束，出現在垃圾桶裡的「爆率」極高。看著「滿桶鮮花堆積」而「無人堪撿」，有網友意識到，這就是真正意義上的無本買賣：在情人節蹲守在垃圾桶邊撿花賣，零成本高回報。

有人在垃圾桶裡撿到一箱零食。（取材自央視網）
有人在垃圾桶裡撿到一箱零食。（取材自央視網）

除了垃圾桶，在約會場所眾多的商場附近蹲點，也能不定期掉落別人丟下的「愛情盲盒」。不少網友分享自己的拾荒經歷：除了常見的鮮花，還有精緻的小蛋糕、打火機、小零食和折成愛心的錢。甚至有手機、奢侈品、香水……各種精美禮盒，只留給有心的單身人。

就算只有花也別灰心，扒拉扒拉也許會有新發現。

報導指出，社交平台上，有人後悔到搥胸頓足，有人已經開始分享暴富秘笈，或者尋找「組團翻垃圾桶」的隊友。有網友臉皮薄，不好意思撿垃圾，但「一個人可能丟人，一群人可就是悍匪進城了」。

有女生在垃圾桶撿到積木城堡。（視頻截圖）
有女生在垃圾桶撿到積木城堡。（視頻截圖）

比如近日，江西五個女生垃圾桶旁撿到了一大件零食禮盒，裡面裝滿了各種小吃，「夠吃一個星期的了」，湖南長沙女生，在垃圾桶旁撿到一積木城堡。她還刻意在現場等了2個小時，發現沒有失主來尋回後，她便帶走積木。

隨著網上分享帖越來越多，不少地方的情人節垃圾桶早已過了「遍地黃金」的時代。但為了能大發「情」財，網友們各出奇招。他們的口號不再是「脫單」，而是「收不到花？無所謂，垃圾桶會出手」、「情人節我將撿回屬於我的一切」、「別人過情人節，我在蹲垃圾桶」。

對此現象，自媒體「燃次元」認為，為了撿垃圾專門寫了個「可行性研究暨立案報告」，也有人做了規劃。但大多數喊著「走，明天一起撿垃圾」的人，多只是說說而已。

垃圾桶裡塞滿花束。（取材自央視網）
垃圾桶裡塞滿花束。（取材自央視網）

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