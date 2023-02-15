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承受太多誓言？「海誓山盟」碑情人節前夕碎了

中國新聞組／北京15日電
海誓山盟石碑碎了。（視頻截圖）
海誓山盟石碑碎了。（視頻截圖）

浙江東極島有一塊「海誓山盟」石碑，是情侶旅遊打卡聖地，不少情侶在碑前拍照留念。不料，在今年情人節前夕，這塊「海誓山盟」石碑竟然碎了。有網友戲稱，「這塊石碑承受了太多不該承受的誓言，不堪重負所以碎了」。但當地人士澄清，石碑碎裂已有段時日。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據網友拍攝影片，現在的「海誓山盟」石碑只剩下一個「盟」字，上方三個字全都碎裂掉落。東極島鎮政府工作人員回應稱：「海誓山盟那塊石頭，好像是被颱風打碎了。具體什麼時間碎的我們也不知道，很久以前就碎了吧。（說昨天才碎是）瞎扯的，不能信的。」

東極鎮相關工作人員表示，他們也關注到了這件事，了解到這塊石碑是在青浜島上，「這幾天因為天氣原因，東極島已經停航三天，今天剛剛通航。我們現在正趕過去了解情況」。

海誓山盟石碑碎了。（取材自紅星新聞）
海誓山盟石碑碎了。（取材自紅星新聞）

舟山市普陀區相關負責人表示，「網上視頻出來前，我們都不知道東極島上有這塊石碑」，該負責人說，根據目前所掌握的信息，這塊海誓山盟石碑是東極島上一家民宿業主私自建造的。至於業主是否在情人前一天砸碎石碑，工作人員還在了解中，目前當地政府也還在核查證實中。

據普陀區相關部門回應，關於東極島海誓山盟石碑碎裂一事，經與東極鎮核實了解，考慮到該石碑所處位置靠海邊礁石上，且經過近幾年台風及海浪侵蝕存在安全隱患，於2月12日對石碑予以拆除。

據悉，東極島並不是一個正式的地理名稱，也不是指單個的島嶼，而是習慣上對浙江省舟山市普陀區東極鎮所轄的所有島嶼的總稱，其地理上的正式名稱應該為中街山列島。

石碑原來的模樣。（取材自橙柿互動）
石碑原來的模樣。（取材自橙柿互動）

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