距土耳其震央110公里 中資電廠「屹立不倒」還穩定供電

中國建造的土耳其胡努特魯電廠距離本次土耳其強震震中僅110公里，結構牢固，為震後救援提供了電力保障。(取材自網易號/王晉博士 )

土耳其南部與敘利亞邊界6日接連發生兩起規模超過7.5的強震，造成嚴重傷亡。距離震央僅110公里的阿達納省，多家發電廠因嚴重損壞而停機，只有中國能建建築集團在土耳其投資 的胡努特魯燃煤電站，不僅震後不倒，還為震區救援提供了安全穩定的電力保障。

大公報綜合新華社、中國青年報、澎湃新聞報導，中國能建建築集團在土耳其投資最大的胡努特魯燃煤電站，位於阿達納省尤穆爾塔勒克市，毗鄰地中海，是本次強震的中心地帶。作為阿達納省的主力電源點，安全穩定運行情況受到土耳其能源部 高度關注。

「家裡的屋頂破了，東牆搖搖欲墜，再晚一步跑出來就會出事。」回想起發生地震 時的情景，中國能建建築集團土耳其當地員工穆斯塔法．古恰爾仍然感到後怕。

據報導，該電廠項目部居住地較為安全，地震發生當時也有明顯的震感，但幸好廠房結構牢固，沒有受到影響。不過地震造成2號發電機氫氣洩漏，需要盡快採取措施搶修。

兩次強震之後，項目部所在地周邊的兩個發電廠停運，造成了當地用電緊張。中國能建在土耳其項目快速回應，第一時間啟動應急預案，確保人身安全、生產安全。

胡努特魯電廠副廠長楊軼文表示，電廠全力承擔起能源保供的重擔，「胡努特魯電廠1號機組滿負荷運轉，2號機組85%負荷運轉。在不停機的情況下，成功解決了發電機氫氣洩漏的問題，保障了安全生產。」

按照常規的做法，需要將2號機組停機檢修，耗時至少三天，但在連續奮戰了十多個小時後，楊軼文興奮地說，「奮戰了四天三夜，發電機氫氣洩漏問題已搶修解決，兩台機組保持正常運行。