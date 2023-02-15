我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

距土耳其震央110公里 中資電廠「屹立不倒」還穩定供電

中國新聞組／北京15日電
中國建造的土耳其胡努特魯電廠距離本次土耳其強震震中僅110公里，結構牢固，為震後救援提供了電力保障。(取材自網易號/王晉博士 )
中國建造的土耳其胡努特魯電廠距離本次土耳其強震震中僅110公里，結構牢固，為震後救援提供了電力保障。(取材自網易號/王晉博士 )

土耳其南部與敘利亞邊界6日接連發生兩起規模超過7.5的強震，造成嚴重傷亡。距離震央僅110公里的阿達納省，多家發電廠因嚴重損壞而停機，只有中國能建建築集團在土耳其投資的胡努特魯燃煤電站，不僅震後不倒，還為震區救援提供了安全穩定的電力保障。

大公報綜合新華社、中國青年報、澎湃新聞報導，中國能建建築集團在土耳其投資最大的胡努特魯燃煤電站，位於阿達納省尤穆爾塔勒克市，毗鄰地中海，是本次強震的中心地帶。作為阿達納省的主力電源點，安全穩定運行情況受到土耳其能源部高度關注。

「家裡的屋頂破了，東牆搖搖欲墜，再晚一步跑出來就會出事。」回想起發生地震時的情景，中國能建建築集團土耳其當地員工穆斯塔法．古恰爾仍然感到後怕。

據報導，該電廠項目部居住地較為安全，地震發生當時也有明顯的震感，但幸好廠房結構牢固，沒有受到影響。不過地震造成2號發電機氫氣洩漏，需要盡快採取措施搶修。

兩次強震之後，項目部所在地周邊的兩個發電廠停運，造成了當地用電緊張。中國能建在土耳其項目快速回應，第一時間啟動應急預案，確保人身安全、生產安全。

胡努特魯電廠副廠長楊軼文表示，電廠全力承擔起能源保供的重擔，「胡努特魯電廠1號機組滿負荷運轉，2號機組85%負荷運轉。在不停機的情況下，成功解決了發電機氫氣洩漏的問題，保障了安全生產。」

按照常規的做法，需要將2號機組停機檢修，耗時至少三天，但在連續奮戰了十多個小時後，楊軼文興奮地說，「奮戰了四天三夜，發電機氫氣洩漏問題已搶修解決，兩台機組保持正常運行。

地震 投資 能源部

上一則

萌化秦檜？ 「滿江紅」眾籌產品下架 製片方協調退款

下一則

港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

延伸閱讀

土耳其強震讓地面現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

土耳其強震讓地面現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場
土耳其強震後救援人員撤離 災民只盼能找到遺體

土耳其強震後救援人員撤離 災民只盼能找到遺體
土敘強震死者已逾4.1萬…又有9人獲救 她撐了205小時

土敘強震死者已逾4.1萬…又有9人獲救 她撐了205小時
土耳其強震搜救進入第9天 又6人奇蹟獲救

土耳其強震搜救進入第9天 又6人奇蹟獲救

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙