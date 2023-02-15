上班是保安、下班是模特 湖南57歲女追尋「T台夢」

鄧大姐參加模特比賽。（取材自三湘都市報）

上班時是負責小學生安全的保安大姐，下班後搖身一變成為舞台上大放異采的模特，湖南長沙一位57歲鄧大姐過著精采的「雙面人生」。鄧大姐在小學當保安，5年多前她利用業餘時間學習模特，還當上儀態老師，每天帶好友一起練習2小時走秀，甚至獲得過模特比賽冠軍。鄧大姐說，家人都很支持，希望更多的姐妹能和自己一樣，健康又優雅。

華聲在線報導，鄧大姐在長郡文廟坪小學從事保安工作已有16年，在學校，她通常是早晨5時就開始忙碌，直到晚上10時許才能休息。

7年前，閒不住的鄧大姐想利用業餘時間做點什麼，和幾個相熟的「好姐妹」一起商量，決定去學習走台步。「我覺得走秀既能鍛鍊身體，又可以愉悅心情。」

鄧大姐自告奮勇，率先找了儀態老師「拜師學藝」，學成後再回來教給姐妹們，「一開始身邊的人都笑話我們，覺得我們這麼大年紀了，湊什麼熱鬧。但我就是覺得喜歡、熱愛，我就要做到最好。」慢慢地，在鄧大姐與姐妹們的堅持與努力之下，台步越走越好，舞台也越走越大。

2018年，鄧大姐和朋友們組了「文韻藝術團」，開始參加各種秀台比賽。從最開始的鼓勵獎、風采獎到「中國風人人最佳編排獎」，大大小小獲得20多個獎項。

鄧大姐在湖南長沙長郡文廟坪小學當保安，已有16年。（取材自三湘都市報）

參加比賽的舞台都由鄧大姐親自編排與教學，她也從一開始的「T台小白」變為了別人口中的「鄧老師」。如今，鄧大姐執教的儀態班已有60餘人，越來越多的學生慕名而來，「別人覺得我走的步子更正規，性格也更柔和熱情」。

雖然已經在長沙業餘秀台界小有名氣，但鄧大姐從來不會因此懈怠自己的本職工作。

學校的老師和同學們對勇敢追尋「T台夢」的鄧大姐都非常支持，在他們眼裡，鄧大姐平時「工作兢兢業業，對學生特別關心」，下班後「生活豐富多彩，參加旗袍走秀，獲得無數獎勵，真的是非常勵志」。