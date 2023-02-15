「網暴像蝗蟲一樣」 劉學州舅媽控網路大V：至今沒道歉

網路大V「真話哥」被指控在劉學州自殺前多次發布侮辱性攻擊性內容。(視頻截圖)

轟動一時、涉及網路暴力致死的劉學州事件有新進展。劉學州舅媽（養父母一方）柴麗（化名）表示，她控告兩名網路大V「網暴劉學州」案，13日正式開庭。柴麗說，劉學州在密集的網路暴力攻擊中以自殺證明清白，那些網暴他的人至今沒有道歉。

來源：YouTube

封面新聞報導，2021年12月，15歲的劉學州發布尋親信息後，輾轉找到親生父母。因為令人同情的人生（幼年時養父母雙亡）和離奇的尋親過程（透過疫苗 本自行聯繫到生父），他的尋親進展一直受到網友關注。

事情很快超出劉學州的預料。找到親生父母時，他發現自己是被拋棄的，他甚至懷疑自己是被父母賣掉了。認親之後發現父母各自成了家，他成為對方難以接納的難題，繼而被生母拉黑微信 。

劉學州曬出與生母的電話錄音後，生母指責他強行向生父母索要房產。輿論瞬間壓向劉學州，有人說他自導自演炒作，有人罵他「娘炮快去死」。2022年1月24日，在找回親生父母40天後，劉學州在海南發布一封遺書，之後服藥自盡。

遺書中，劉學州回憶15年來各種不堪遭遇，回應了尋親前後過程，以及遭遇網暴後的壓力。

柴麗說，事後查閱劉學州的社交帳號信息，與遺書內容比對發現，從2022年1月17日生母在採訪中對他指責之後，大量網友向劉學州發來侮辱、攻擊性信息。「其中『真話哥』和『暖心姐姐』是最活躍的帳號之一。他們發布視頻，興致勃勃揣測、污衊劉學州動機，指責他不懂感恩、心機深、白眼狼。」

柴麗說，她委託律師取證多個類似帳號，因為這兩個帳號粉絲量大，發布的內容傳播廣，此次將他們作為首批控告對象。

柴麗稱，養父母意外去世後劉學州被接到姥姥家生活，13歲時，劉學州曾瞞著家人謊報年齡，在節假日到飯店傳菜、洗盤子，後來還做過快遞分揀員、便利店理貨員，用打工掙的錢去買高仿的衣服、鞋子，而這些衣服鞋子也成了網暴者們攻擊的理由。

劉學州在遺書中表示，每天被大量小號謾罵攻擊，實在承受不了這樣的壓力。

據新浪微博 數據，1月17日起劉學州收到的私信量急劇攀升，次日達到了最高點。微博一共清理290條被舉報投訴內容，暫停了1000多名用戶的私信功能。

「那些人像蝗蟲一樣，鋪天蓋地來，出了事又全部退散，甚至連當初謾罵的內容都刪除了，像沒來過一樣。」柴麗說，「劉學州用死證明自己清白，但那網暴的人至今沒道歉。」柴麗說，她想為劉學州求一個公平。

柴麗的律師表示，已在網上提取了2000多條針對劉學州的網暴言論，劉學州養父母這方的家屬沒有提起經濟訴求，只希望讓這些網上造謠吸引流量的人付出法律代價。