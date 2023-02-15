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寧夏倡導女婿贍養岳父母 甘肅彩禮限高 半年來平均降10.9%

中國新聞組／北京15日電

為治理高彩禮，寧夏涇源縣制定出台「進一步推進移風易俗助力鄉村振興的實施意見（試行）」，據澎湃新聞報導，其中明確彩禮最高金額不超過6萬元（人民幣，下同，約8792美元）、酒席不超過10桌，人情禮金不得高於200元；加大「零彩禮光榮，高彩禮丟人」宣傳力度，倡導女婿贍養岳父母。

此外，甘肅定西彩禮限高5萬元（約7326美元）實施半年後，7成嫁方彩禮控制在人民幣0至5萬元以內，平均為4.9萬元，比行動前下降了10.9%。

紅星新聞報導，甘肅定西去年6月實施治理高價彩禮行動方案，規定婚嫁禮金不超過5萬元，在城區和農村舉辦婚事酒席均不超過20桌，城區每桌不高於880元，農村每桌不超過480元等。

梳理過去一年公布的定西當地涉及「婚約財產糾紛」的判決文書發現，在當地彩禮「限高」方案出台前，當地一些男女雙方感情破裂分手後，涉及到退還彩禮的金額在數萬元到10餘萬元不等。

報導指出，司法文書內容顯示，一名男子與女子見面到最後成婚，不僅涉及到現金彩禮，還可能涉及到「看家費」、「紅包」、「見面禮」、「服裝」；讓男方為女方購買的首飾也不止於「三金」，有的會購買「四金」甚至「五金」（即金手鐲、金項鏈、金吊墜、金戒指、金耳釘），各項花費下來總金額基本在10萬元以上。

婚約解除後，男方將女方告上法院，要求返還彩禮。法院審理認為，按照本地風俗，男女締結婚約時，女方收取男方所送符合本地政府倡導的合理性彩禮並無不當，但本案中女方收取彩禮金額明顯較高。男方在不能締結婚約方面存在一定過錯，但綜合考慮各種因素，為遏制高價彩禮，移風易俗構建正確的婚戀觀，法院認為酌情返還部分禮金、全部返還「四金」首飾更加符合本案實際。法院最終判決女方返還男方彩禮款9.8萬以及「四金」首飾。

近年來，全國不少地方法院在審理涉及「婚約財產糾紛」一類民事案件中，「遏制高價彩禮」、「構建正確婚戀觀」等常被寫入判決書，成為法院酌情認定返還部分禮金的一個考量因素。

甘肅

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