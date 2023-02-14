中國多地現不明飛行物 網怒喊「事關國家尊嚴 必須擊落」

美國發現大陸偵察氣球之後，多國也紛紛「翻舊帳」，檢視有無發生類似事件。圖為太原衛星發射中心氣象臺的工作人員放氣球對25000米高空進行探測，主要探測高空風向，風速、溫度、溼度和氣壓等。（新華社）

山東省日照市外海12日發現「不明飛行物」，官方稱「準備擊落」，但中國官媒至今沒再提起，也沒有報告下文。隨著美國擊落中國「間諜 」氣球 一事發酵，激起中國網民劍拔弩張的熱議，急盼當局「必須給打下來」。此外，深圳夜空12日晚也傳出現不明發光飛行物體。

來源：鏡新聞

綜合法廣、BBC報導，北京 官方12日高調宣告在日照海域發現不明飛行物，官方通知還說，如果漁民發現不明飛行物殘件，可以打撈，但應該拍照留作證據並上繳給官方。中國網絡多有詢問下落，但直至13日入夜，中國官方媒體沒有再提此消息，也沒有報告下文。中國網絡稱，中國報告的在日照發現不明飛行物消息顯示受到控制。

但網絡上另一則消息稱，日照不明飛行物已經被擊落，中國軍方正在調查飛行物組件；卻遭到網民刊文懷疑是嘴炮，或許是自導自演不正經消息。

在山東青島即墨區海洋發展局12日證實，日照海域發現不明飛行物，13日一早登上中國社交媒體微博的熱搜首位，達到近6億的閲讀量。許多網友將這件事與中國可能對美國擊落氣球的後續反制聯繫在一起，呼籲將其擊落。

在人民視頻發布的帖子下，署名「半語此生」的網友表示：「必須對等或高於還擊，這是國家尊嚴的事！」擁有粉絲近65萬的博主「甲歷史」發帖引述消息稱，「如果有敵方不明飛行物前來刺探軍情，必須給打下來。

此外，中國網友對此有許多猜測，有人甚至聯想到水中物體，認為這是無人潛水器或核潛艇。不少人將其比喻成「渤海大墨魚」，並配上帶有美國國旗的圖片，在社交媒體上傳播。需要注意的是，中國官方數據顯示渤海海域的平均深度只有20米左右，而大部分核潛艇的高度都在25米以上。