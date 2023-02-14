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多家中媒爆「氣」了 人民日報連三天轟美式民主霸凌

中國新聞組／北京14日電
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)

氣球事件」令中美關係持續緊繃。中國原來一直試圖淡化此事，但隨著美國對中國監視計畫的批評愈來愈多，北京開始採取更具對抗性的口吻。官媒「人民日報」接連3天發文，猛批美式霸權假借民主之名挑動意識形態對立，搞霸權欺凌。「環球時報」也連發兩篇社評批「美式民主」霸權、霸凌、霸道。

人民日報13日發表署名「鐘聲」的文章，批評美國濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，干涉別國內政，踐踏國際規則，「美國的霸凌行徑破壞全球團結，危害世界和平，給許多國家民眾帶來深重災難」。

文章舉例，在美國政客宣稱給世界帶去「更多自由、尊嚴與和平」時，遭受強烈地震影響的敘利亞人民，因美國制裁無法得到救援；阿富汗人民還在等待美國全部歸還被其凍結的阿富汗央行資產。這些例子「充分暴露了美式民主的虛偽性和霸權、霸凌的真面目」。

此已是人民日報自上周六起連續發文批評美國的民主制度，「假民主真霸權」將民主工具化、武器化到處干涉別國內政。

香港明報報導，中國人民大學國際關係學院外交學系教授王義桅指出，氣球本非新鮮事，但美國藉此事炒作「中國威脅」，取消國務卿布林肯訪華、藉助「氣球事件」制裁更多中國企業等，這在中方看來是小題大作，煽動反華情緒。

他稱，今年本是兩國關係改善的窗口期，習近平11月到西雅圖參加APEC峰會，藉機訪問美國是最好不過，而布林肯來華本身要落實中美元首會晤的精神共識，但美國國內利益過於分化，「在如何對待中國的問題上，拜登代表著華爾街金融資本利益，而追求再工業化的產業資本對中國有很大敵意」。

報導說，王義桅稱，批評美國民主，就是其內部的利益分化，「很混亂，炒作中國威脅，把最大的責任推到中國頭上，讓人很鬱悶，今年氣氛本來還算比較緩和的」。

氣球 霸凌 阿富汗

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