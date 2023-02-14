三亞街頭「拔白髮」服務 1小時50元 網嘆：髮量不允許

三亞大媽擺攤拔白頭髮，1小時收50元。(視頻截圖)

網傳「三亞旅遊發現拔白髮服務一小時50元(人民幣，約7.3美元)」的帖子日前引發關注，視頻中不少遊客坐在凳子上，身後的服務人員用工具找白髮，然後一根一根拔掉，減壓又舒服。這個場景像極了成都街頭的采耳，有異曲同工之處。

都市快報報導，不少網友紛紛表示，「我的髮量不允許呀」、「不管黑髮白髮，能顯髮量就是好髮」、「白頭髮也是頭髮，打死不拔」、「這樣傷毛囊啊，比起白髮來，我更要把根留住」、「髮量再多也不能拔呀，很傷毛囊的。白髮成因很多的，不解決，拔了也還會有。還有就是如果不是因為工作原因需要黑髮，盡量還是別拔別染」、「拔不起，拔完謝頂了」。

「就沒人說喜歡這個工作麼，感覺好解壓。」拔白髮真的解壓嗎？或許這是一種強迫症。蕭山陳女士說：「我只要能看見白頭髮主要把它拔了才安心，看見我老公一根長出來的鬍子也非得拔了，他不讓我拔，就等半夜等他睡著悄悄拔了。」

白髮也是髮，對於「禿然」的朋友，每一根絲滑都是上天的饋贈。沈女士40歲出頭，白頭髮早十年就開始有了，但她堅持不拔一根，也不染頭。她說，白髮越拔越多，順其自然就好，想漂亮麼去染個色就好。

另據生命時報報導，隨著年齡增長，毛囊經過多個生長周期後色素細胞開始老化，清除製造黑色素過程中產生的自由基能力降低，並且停止供應黑色素給相鄰的角質細胞，此時長出的毛髮就是白色的。亞洲人大約在接近40歲時就會開始出現白頭髮，到了50歲，有50%的人會有白髮長出。一般鬢角最先開始出現白髮，然後是頭頂，最後才是枕部區域。

目前，醫學 上還沒「特效藥」治療白髮，但是可以讓它來得晚一些。不妨在生活中做好這些事：學會減壓、按摩頭皮、頭髮防曬、減少燙染、立刻戒菸、避免熬夜、合理飲食。